Hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı iade etti

"Bankaya gidip Bağ-Kur ödememi yaptım. Sonra telefondan hesabıma baktığımda 212 bin lira olduğunu gördüm. Şaşırdım. hemen bankaya gittim. Banka da 'Belki sizindir. Bir kontrol edin, babanızı arayın' dedi. Babamı arayıp böyle bir paramız var mı diye sordum. Bilgin var mı dedim. Babam da 'Yok, bir yanlış var' deyince hemen bankaya gidip durumu anlattım. Onlar da şaşırdılar. Beni sorguya çektiler. 'Nereden geldi, nasıl geldi bu para' diye. Sonra 'Yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırmışlar' dediler. Parayı kimin yatırdığını bilmiyorum, sormadım. Ben 'Bunu alın kiminse yatırın, o şahıs şüpheye düşmesin, korkmasın' dedim. Yaklaşık 1-2 saat bankada bekledim. Banka parayı sahibine iade etti. Parayı yatıran kişi bence fark etmemişti. Benim haberim olmasaydı belki onun da haberi olmayacaktı. Bu para öyle durup gidecekti, kimsenin haberi olmayacaktı. Elbet bir gün çıkardı. Araba almaya giderken, bir şey için giderken aklına gelirdi. Ama o adam için de zor olurdu, uğraşırdı. İyi ki de fark edilmiş."