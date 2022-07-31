Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220731/hizbullah-israil-icin-gaz-aramasi-yapan-3-sondaj-gemisi-goruntulendi-1059343452.html
Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi
Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi
Lübnan'daki Hizbullah, ülke sınırları içerisinde İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisinin görüntülendiğini duyurdu. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:46+0300
2022-07-31T17:46+0300
dünya
lübnan
hizbullah
israil
doğalgaz
sondaj gemisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102201/44/1022014460_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f8bebd3deab3112485da3e31fdcab7c5.jpg
Yerel basında Hizbullah'ın açıklamasına dayanan haberlerde, 30 Temmuz'da çekildiği belirtilen 1 dakika 16 saniyelik bir videoya yer verildi.Görüntüde, Lübnan sahilinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta İsrail için gaz araması yapan sondaj gemilerinin bulunduğu ve bu gemilerin Hizbullah'a ait güçlerin füze menzili kapsamında olduğu belirtiliyor.Görüntüde ayrıca, bir deniz füzesinin fırlatma hazırlıklarına yer veriliyor.Bu gelişme, İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görevi yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in bugün Beyrut'a yapacağı ziyaretten birkaç saat önce gerçekleşti. Hochstein'in, İsrail'in güney karasularının çizilmesi konusunda Lübnan'ın sunduğu öneriye yanıtını taşıdığı belirtiliyor.İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102201/44/1022014460_45:0:1112:800_1920x0_80_0_0_672945a960d50279c6c939e32f19ac25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, hizbullah, israil, doğalgaz, sondaj gemisi

Hizbullah: İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisi görüntülendi

17:46 31.07.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA İsrail Elektrik Şirketi için çalışan bir doğalgaz gemisi
İsrail Elektrik Şirketi için çalışan bir doğalgaz gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / MENAHEM KAHANA
Abone olTelegram
Lübnan'daki Hizbullah, ülke sınırları içerisinde İsrail için gaz araması yapan 3 sondaj gemisinin görüntülendiğini duyurdu.
Yerel basında Hizbullah'ın açıklamasına dayanan haberlerde, 30 Temmuz'da çekildiği belirtilen 1 dakika 16 saniyelik bir videoya yer verildi.
Görüntüde, Lübnan sahilinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta İsrail için gaz araması yapan sondaj gemilerinin bulunduğu ve bu gemilerin Hizbullah'a ait güçlerin füze menzili kapsamında olduğu belirtiliyor.
Görüntüde ayrıca, bir deniz füzesinin fırlatma hazırlıklarına yer veriliyor.
Bu gelişme, İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görevi yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in bugün Beyrut'a yapacağı ziyaretten birkaç saat önce gerçekleşti. Hochstein'in, İsrail'in güney karasularının çizilmesi konusunda Lübnan'ın sunduğu öneriye yanıtını taşıdığı belirtiliyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.
Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.
Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала