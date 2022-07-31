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https://tr.sputniknews.com/20220731/icisleri-bakani-soylu-bir-aydir-takip-edilen-ticari-gemiye-operasyon-duzenlendi-1059344609.html
İçişleri Bakanı Soylu: Bir aydır takip edilen ticari gemiye operasyon düzenlendi
İçişleri Bakanı Soylu: Bir aydır takip edilen ticari gemiye operasyon düzenlendi
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Bir aydır takip edilen gemiye operasyon düzenlendi, 242 kilogram kokain ele geçirildi" dedi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T18:45+0300
2022-07-31T18:45+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
kokain
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242kg kokain yakaladı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kokain

İçişleri Bakanı Soylu: Bir aydır takip edilen ticari gemiye operasyon düzenlendi

18:45 31.07.2022
© İHA / ALİ NARGÜNERİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / ALİ NARGÜNER
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İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Bir aydır takip edilen gemiye operasyon düzenlendi, 242 kilogram kokain ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242kg kokain yakaladı" dedi.
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