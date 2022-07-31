https://tr.sputniknews.com/20220731/icisleri-bakani-soylu-bir-aydir-takip-edilen-ticari-gemiye-operasyon-duzenlendi-1059344609.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bir aydır takip edilen ticari gemiye operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu: Bir aydır takip edilen ticari gemiye operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Bir aydır takip edilen gemiye operasyon düzenlendi, 242 kilogram kokain ele geçirildi" dedi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T18:45+0300

2022-07-31T18:45+0300

2022-07-31T18:45+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

kokain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1a/1059160670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac5b3f74f8cbdff92bc1abd0632bbcfd.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242kg kokain yakaladı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

içişleri bakanlığı, süleyman soylu, kokain