https://tr.sputniknews.com/20220731/icisleri-bakanligi-59-milyon-acil-cagrinin-40-milyonu-asilsiz-cikti-1059334796.html

İçişleri Bakanlığı: 59 milyon acil çağrının 40 milyonu asılsız çıktı

İçişleri Bakanlığı: 59 milyon acil çağrının 40 milyonu asılsız çıktı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yaygınlaştırılan 112 Acil Çağrı Merkezlerine, yılbaşında bu yana 59 milyon 107 bin 410 çağrı geldiğini, bunlardan 40 milyon 748 bin... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T12:46+0300

2022-07-31T12:46+0300

2022-07-31T12:46+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

112 acil çağrı merkezi

asılsız ihbar

istatistik

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Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli yazılım imkanları ile geliştirilen ve acil çağrı hatlarını tek numarada birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin 81 ilde hizmet verdiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “7 gün 24 saat esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, bu yılın 7 aylık döneminde toplam 59 milyon 107 bin 410 çağrı karşılandı. Bunların 40 milyon 748 bin 69’unu asılsız çağrılar oluştururken, bu süreçte gerçek çağrı sayısı 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi” denildi. Engelsiz 112 hizmeti ile de yılbaşından bugüne kadar 1600 vatandaşa görüntülü işaret dili hizmetinin sunulduğu ifade edildi.Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak tanımlanan e-call sistemi ile ilgili de, “Olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa otomatik olarak 112’yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezine iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi’nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor. 1 Ocak-25 Temmuz arasında e-call sistemi ile 112 Acil Çağrı Merkezlerinde 44 bin 305 acil duruma anında müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/yozgat-112-acil-cagri-merkezine-yapilan-ihbarlarin-yuzde-52si-asilsiz-1052402760.html

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içişleri bakanlığı, 112 acil çağrı merkezi, asılsız ihbar, istatistik