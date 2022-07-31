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İstanbul’da 5. kattan düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
İstanbul’da 5. kattan düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt’ta 13 katlı binanın 5. katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T11:30+0300
2022-07-31T11:30+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
kadın
somalili sığınmacılar
ölüm
balkon
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İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 katlı binanın 5. katında halasıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.Dairenin balkon korkuluklarının kırılmasıyla yere düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ağır yaralı bir şekilde yatan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Bina içi ve dışındaki delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.Bina yöneticisi olan Nurullah İpekçi, “Bayanın yerde yattığını gördüm. Polisi ve ilk yardımı aradım. 5'inci kattan aşağı düşmüş. İlk başta hayat belirtisi yoktu. Somalili kadın. 22 yaşında. Şu anda vefat etmiş. Halasıyla beraber 7 kişi yaşıyorlardı. 4 tane korkuluk var. Onlar da kolona bağlı. Nasıl kırılıyor, nasıl kopuyor ve aşağı düşüyor. Meçhul” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220731/bicakladigi-esinin-telefonundan-canli-yayin-yapti-1059330915.html
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istanbul, esenyurt, kadın, somalili sığınmacılar, ölüm, balkon

İstanbul’da 5. kattan düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

11:30 31.07.2022
© DHAİstanbul Esenyurt’ta 13 katlı binanın 5. katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt’ta 13 katlı binanın 5. katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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İstanbul Esenyurt’ta 13 katlı binanın 5. katından aşağı düşen yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 katlı binanın 5. katında halasıyla birlikte yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü.
Dairenin balkon korkuluklarının kırılmasıyla yere düşen kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ağır yaralı bir şekilde yatan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek çalışma başlattı. Bina içi ve dışındaki delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet'e götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bina yöneticisi olan Nurullah İpekçi, “Bayanın yerde yattığını gördüm. Polisi ve ilk yardımı aradım. 5'inci kattan aşağı düşmüş. İlk başta hayat belirtisi yoktu. Somalili kadın. 22 yaşında. Şu anda vefat etmiş. Halasıyla beraber 7 kişi yaşıyorlardı. 4 tane korkuluk var. Onlar da kolona bağlı. Nasıl kırılıyor, nasıl kopuyor ve aşağı düşüyor. Meçhul” dedi.
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