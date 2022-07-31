https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:31+0300
2022-07-31T10:31+0300
2022-07-31T10:31+0300
türkiye
istanbul
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kamyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059330144_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_46cc6f4d8e21ec471a694dc83e425249.jpg
Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/goc-idaresi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-gecen-seneye-gore-yuzde-136-artti-1059320752.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059330144_74:0:553:359_1920x0_80_0_0_8e211ca516e7e90a361b3bd0c6a7b509.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
Abone ol
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.