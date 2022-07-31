https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

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kaçak göçmen

göçmen krizi

kamyon

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

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istanbul, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon