Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220731/istanbulda-kacak-gocmen-operasyonu-kamyondan-atlayip-kacmaya-calistilar-1059330075.html
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:31+0300
2022-07-31T10:31+0300
türkiye
istanbul
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kamyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059330144_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_46cc6f4d8e21ec471a694dc83e425249.jpg
Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220730/goc-idaresi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-gecen-seneye-gore-yuzde-136-artti-1059320752.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059330144_74:0:553:359_1920x0_80_0_0_8e211ca516e7e90a361b3bd0c6a7b509.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyondan atlayıp kaçmaya çalıştılar

10:31 31.07.2022
© AAFatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 kaçak göçmen polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan kaçak göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
TÜRKİYE
Göç İdaresi, sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı: Geçen seneye göre yüzde 136 arttı
Dün, 19:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала