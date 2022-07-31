https://tr.sputniknews.com/20220731/italyada-nijeryali-seyyar-satici-sokak-ortasinda-darp-edilerek-olduruldu-1059323854.html

İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü

İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü

İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T00:01+0300

2022-07-31T00:01+0300

2022-07-31T00:01+0300

yaşam

italya

nijerya

darp

cinayet

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Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.

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italya, nijerya, darp, cinayet