https://tr.sputniknews.com/20220731/italyada-nijeryali-seyyar-satici-sokak-ortasinda-darp-edilerek-olduruldu-1059323854.html
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T00:01+0300
2022-07-31T00:01+0300
2022-07-31T00:01+0300
yaşam
italya
nijerya
darp
cinayet
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Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.
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italya, nijerya, darp, cinayet
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
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İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı.
Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.
Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.
Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.