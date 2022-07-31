Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220731/italyada-nijeryali-seyyar-satici-sokak-ortasinda-darp-edilerek-olduruldu-1059323854.html
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T00:01+0300
2022-07-31T00:01+0300
yaşam
italya
nijerya
darp
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059323710_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1ab3a0640c47598ffd2cf36b5514411a.jpg
Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.
italya
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1059323710_132:0:780:486_1920x0_80_0_0_ae9818600245175ad3eb8e9cff3fc945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, nijerya, darp, cinayet

İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü

00:01 31.07.2022
© AAİtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcının, sokak ortasında darp edilerek hayatını kaybetmesi ve çevredekilerin olaya müdahale etmemesi tepkilere yol açtı.
Ülkenin doğusundaki Adriyatik denizi kıyısında yer alan Civitanova Marche'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay anına ilişkin görüntüler basında yer aldı.
Sokakta seyyar satıcılık yapan Nijeryalı 39 yaşındaki Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo tarafından kentin işlek caddelerinden Umberto I'de darbedilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Basında yer alan görüntülerde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırması, daha sonra yere düşünce de üzerine çıkıp, kafasını yere vurması yer aldı.
Olaydan kısa süre sonra kasten adam öldürmekten gözaltına alınan saldırgan Ferlazzo'nun ilk ifadesinde, "Alika çok fazla ısrarcıydı. Kız arkadaşımı rahatsız etti" dediği belirtildi. Ferlazzo'nun, Ogorchukwu'nun ailesinden özür dilediği de ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала