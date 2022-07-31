https://tr.sputniknews.com/20220731/izmirde-yolcu-dolmusu-ile-kamyonet-carpisti-12-yarali-1059326136.html
İzmir’de yolcu dolmuşu ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
İzmir’de yolcu dolmuşu ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
İzmir’in Buca ilçesinde yolcu dolmuşu ile kamyonetin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T07:49+0300
2022-07-31T07:49+0300
2022-07-31T07:49+0300
türkiye
izmir
trafik kazası
yaralı
alkol
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İzmir’de meydana gelen olayda kamyonet ile yolcu dolmuşu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.
türkiye
izmir
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izmir, trafik kazası, yaralı, alkol
İzmir’de yolcu dolmuşu ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
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İzmir’in Buca ilçesinde yolcu dolmuşu ile kamyonetin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
İzmir’de meydana gelen olayda kamyonet ile yolcu dolmuşu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.