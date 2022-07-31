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https://tr.sputniknews.com/20220731/kalin-sayin-putin-yari-saka-yari-ciddi-ukraynaya-siha-veriyorsunuz-biz-de-almak-isteriz-dedi-1059342876.html
Kalın: Sayın Putin yarı şaka yarı ciddi, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, biz de almak isteriz' dedi
Kalın: Sayın Putin yarı şaka yarı ciddi, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, biz de almak isteriz' dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:18+0300
2022-07-31T17:18+0300
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rusya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi.Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.Kalın, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/cumhurbaskani-erdogan-milli-teknolojiler-ve-yeni-yatirimlar-tanitim-toreninde-konusuyor-1052477601.html
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, ukrayna, iha, siha

Kalın: Sayın Putin yarı şaka yarı ciddi, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, biz de almak isteriz' dedi

17:18 31.07.2022
© DHAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti" diye yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi.
Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.
Kalın, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz" diye konuştu.
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