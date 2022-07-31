https://tr.sputniknews.com/20220731/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1059342007.html

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T16:44+0300

2022-07-31T16:44+0300

2022-07-31T16:44+0300

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Ankara istikametindeki 14. viyadük mevkisinde iki otomobil ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.Bu arada, bir itfaiye eri de yerdeki yaralılardan birini sakinleştirerek ambulans gelene kadar moral vermeye çalıştı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

https://tr.sputniknews.com/20220710/maltepede-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-girdi-1058541485.html

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