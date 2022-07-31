https://tr.sputniknews.com/20220731/leonardo-dicaprio-ve-martin-scorseseden-yeni-film--1059341294.html
Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese'den yeni film
Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese'den yeni film
Beraber imza attıkları projelerle Hollywood’un ikonik ikilisi haline gelen Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese’den yeni bir film projesi geliyor. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T16:17+0300
2022-07-31T16:17+0300
2022-07-31T16:17+0300
yaşam
leonardo dicaprio
film
martin scorsese
proje
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Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, Apple’in merakla beklenen yapımı 'Killers of the Flower Moon' ile yeniden bir araya geliyor.New Yorklu gazeteci David Grann’in hayatından uyarlanan 'The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder' adlı kitabı beyazperdeye uyarlayacak olan efsane yönetmen Scorsese, DiCaprio ile 6. kez bir yapıma imza atacak.Filmde DiCaprio’ya Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell ve Sturgill Simpson gibi isimler eşlik edecek.NTV'nin aktardığına göre, bu sonbaharda gösterime girmesi beklenen filmin gelecek yıl Cannes veya Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.DiCaprio’nun da yapımcılığını üstleneceği film, 1740'larda, İngiliz donanma gemisi The Wager'ın Güney Amerika'da ıssız bir adada enkaz haline gelmesini ve mürettebatın hayatta kalmak için mücadele etmesini konu alacak.Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211225/leonardo-dicaprio-ile-bulusan-kate-winslet-aglamadan-duramadim-omur-boyu-birbirimize-bagliyiz-1052107587.html
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leonardo dicaprio, film, martin scorsese, proje, hollywood
Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese'den yeni film
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Beraber imza attıkları projelerle Hollywood’un ikonik ikilisi haline gelen Leonardo DiCaprio ve Martin Scorsese’den yeni bir film projesi geliyor.
Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, Apple’in merakla beklenen yapımı 'Killers of the Flower Moon' ile yeniden bir araya geliyor.
New Yorklu gazeteci David Grann’in hayatından uyarlanan 'The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder' adlı kitabı beyazperdeye uyarlayacak olan efsane yönetmen Scorsese, DiCaprio ile 6. kez bir yapıma imza atacak.
Filmde DiCaprio’ya Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell ve Sturgill Simpson gibi isimler eşlik edecek.
NTV'nin aktardığına göre, bu sonbaharda gösterime girmesi beklenen filmin gelecek yıl Cannes veya Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapması bekleniyor.
DiCaprio’nun da yapımcılığını üstleneceği film, 1740'larda, İngiliz donanma gemisi The Wager'ın Güney Amerika'da ıssız bir adada enkaz haline gelmesini ve mürettebatın hayatta kalmak için mücadele etmesini konu alacak.
Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı.