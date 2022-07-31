https://tr.sputniknews.com/20220731/meclis-yarin-olaganustu-toplanacak-1059333697.html

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Meclis yarın olağanüstü toplanacak

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın olağanüstü toplanacak. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T11:57+0300

2022-07-31T11:57+0300

2022-07-31T11:57+0300

politika

meclis

tbmm

olağanüstü toplantı

chp

ak parti

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CHP, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme için 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurdu ve TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.TBMM Genel Kurulu, 1980'den sonra 17. Dönem'den bu yana toplam 46 kez olağanüstü toplantıya çağrıldı. 39 toplantı gerçekleştirilirken bir çağrı hakkında işlem yapılmadı, 3 çağrı reddedildi, 3 çağrı ise yeter sayı bulunamadığı için düştü.İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor.Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor.Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220726/iyi-parti-meclisin-1-agustostaki-olaganustu-toplantisina-katilacagini-acikladi-1059168376.html

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meclis, tbmm, olağanüstü toplantı, chp, ak parti