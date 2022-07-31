Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor

"Beni eleştiriyorlar. Hem muhalefet hem de iktidar niye eleştiriyor? Onlara sakin düşünmelerini öneriyorum. Onlara şunu diyorum; 'İktidarı gönderelim. Razıyım elimden ne geliyorsa ben de yapacağım.' Gelirken ne geleceğini bilmemiz lazım. Ergenekon konusunda, kamulaştırma konusunda, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamayan bir 6'lı masa var. Adayları da yok. İddiaları da yok. 6 kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok. Benim iddiam var. Ben buradayım. Beni desteklesinler ama sandıkta beni satmasınlar oy versinler, sandıkları boş bırakmasınlar. Hazineden aldıkları parayı harcasınlar."