https://tr.sputniknews.com/20220731/meteorolojiden-marmara-ve-karadeniz-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1059329817.html
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara ve Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:18+0300
2022-07-31T10:18+0300
2022-07-31T10:18+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
sağanak
karadeniz
marmara bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
türkiye
karadeniz
marmara bölgesi
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meteoroloji, hava durumu, sağanak, karadeniz, marmara bölgesi
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara ve Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.