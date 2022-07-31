https://tr.sputniknews.com/20220731/meteorolojiden-marmara-ve-karadeniz-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1059329817.html

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara ve Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T10:18+0300

2022-07-31T10:18+0300

2022-07-31T10:18+0300

türkiye

meteoroloji

hava durumu

sağanak

karadeniz

marmara bölgesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057109715_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_ae6da43ec268c4ef113c3a01d56e86c2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne, Sakarya, Kars, Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

türkiye

karadeniz

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteoroloji, hava durumu, sağanak, karadeniz, marmara bölgesi