Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220731/metropoll-anketi-ekonomi-yontemini-basarisiz-bulanlarin-orani-yuzde-755-1059339900.html
Metropoll anketi: Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5
Metropoll anketi: Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5
Metropoll Araştırma'nın temmuz ayı anketinde ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5 olarak ölçüldü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T15:30+0300
2022-07-31T15:30+0300
ekonomi
metropoll araştırma şirketi
anket
araştırma
ekonomi
türkiye
akp
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/49/1035514930_0:0:5048:2841_1920x0_80_0_0_2d1d6648dbd6e707e67dc6aedb36469f.jpg
Metropoll şirketinin 'Türkiye’nin Nabzı' temmuz ayı araştırması yayımlandı.Araştırmaya göre, ülke genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı. Araştırma; 0.95 güven sınırları içinde +/-2.10 hata payı ile CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.Ankete göre, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 22.5 olurken, kötü idare edildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 75.5 olarak ölçüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220422/metropoll-secmenlerin-beste-biri-elektrik-ve-dogalgaz-faturalarini-odeyemiyor-1055785626.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/49/1035514930_264:0:5048:3588_1920x0_80_0_0_db8fae4c2238e7fcea7d67ae2ac1e0a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metropoll araştırma şirketi, anket, araştırma, ekonomi, türkiye, akp, ak parti

Metropoll anketi: Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5

15:30 31.07.2022
© AP Photo / Mücahid YapıcıEnflasyon - pazar
Enflasyon - pazar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Mücahid Yapıcı
Abone olTelegram
Metropoll Araştırma'nın temmuz ayı anketinde ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5 olarak ölçüldü.
Metropoll şirketinin 'Türkiye’nin Nabzı' temmuz ayı araştırması yayımlandı.
Araştırmaya göre, ülke genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı.
Araştırma; 0.95 güven sınırları içinde +/-2.10 hata payı ile CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.
Ankete göre, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 22.5 olurken, kötü idare edildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 75.5 olarak ölçüldü.
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
EKONOMİ
Metropoll: Seçmenlerin beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor
22 Nisan, 22:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала