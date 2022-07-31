https://tr.sputniknews.com/20220731/metropoll-anketi-ekonomi-yontemini-basarisiz-bulanlarin-orani-yuzde-755-1059339900.html

Metropoll anketi: Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5

Metropoll anketi: Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5

Metropoll Araştırma'nın temmuz ayı anketinde ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5 olarak ölçüldü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T15:30+0300

2022-07-31T15:30+0300

2022-07-31T15:30+0300

ekonomi

metropoll araştırma şirketi

anket

araştırma

ekonomi

türkiye

akp

ak parti

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Metropoll şirketinin 'Türkiye’nin Nabzı' temmuz ayı araştırması yayımlandı.Araştırmaya göre, ülke genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı. Araştırma; 0.95 güven sınırları içinde +/-2.10 hata payı ile CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.Ankete göre, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 22.5 olurken, kötü idare edildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 75.5 olarak ölçüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220422/metropoll-secmenlerin-beste-biri-elektrik-ve-dogalgaz-faturalarini-odeyemiyor-1055785626.html

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