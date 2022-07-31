https://tr.sputniknews.com/20220731/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-bakanlar-ile-tahil-sevkiyati-hazirliklarini-gorustu-1059329445.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:00+0300
2022-07-31T10:00+0300
2022-07-31T10:00+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
tahıl sevkiyatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055880839_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_98a63210204a8e0d8029062b1cd8cf29.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055880839_177:0:1200:767_1920x0_80_0_0_35146a4ce7269bd2f2e7173e05fc54f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ukrayna, tahıl sevkiyatı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.