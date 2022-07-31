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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220731/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-bakanlar-ile-tahil-sevkiyati-hazirliklarini-gorustu-1059329445.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T10:00+0300
2022-07-31T10:00+0300
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
tahıl sevkiyatı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
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türkiye, ukrayna, tahıl sevkiyatı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü

10:00 31.07.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
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