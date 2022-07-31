https://tr.sputniknews.com/20220731/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-bakanlar-ile-tahil-sevkiyati-hazirliklarini-gorustu-1059329445.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı bakanlar ile ‘tahıl sevkiyatı’ hazırlıklarını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T10:00+0300

2022-07-31T10:00+0300

2022-07-31T10:00+0300

ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

tahıl sevkiyatı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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türkiye, ukrayna, tahıl sevkiyatı