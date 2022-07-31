https://tr.sputniknews.com/20220731/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-asker-sehit-oldu-1059326513.html
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T08:09+0300
2022-07-31T08:09+0300
2022-07-31T08:09+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe kilit operasyonu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği ‘Akut-alerji krizi’ nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.Keçe'nin müdahalelere rağmen kurtarılamadığının kaydedildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği ‘Akut-alerji krizi’ nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Keçe'nin müdahalelere rağmen kurtarılamadığının kaydedildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.