https://tr.sputniknews.com/20220731/orc-arastirma-erdogan-yuzde-15-oy-kaybetti-ak-parti-yuzde-30un-altinda--1059341596.html

ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında

ORC Araştırma: Erdoğan yüzde 15 oy kaybetti, AK Parti yüzde 30’un altında

Son olarak 33 ili kapsayan bir araştırma gerçekleştiren ORC Araştırma, AK Parti’nin 10-15 puan, Cumhur İttifakı'nın ise toplamda 20 puanı bulan oy kaybı... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T16:28+0300

2022-07-31T16:28+0300

2022-07-31T16:28+0300

akşam postasi

orc araştırma şirketi

akp

seçim

oy

recep tayyip erdoğan

düşüş

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ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası’nda yapılan anket çalışmalarını anlattı. Pösteki, ‘’AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda’’ dedi.İşte ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki’nin söyledikleri:'AK Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda'‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de 20 puanlık oy düşüşü yaşadığını gördük. Akdeniz ve Ege’de eskiden Anavatan Partisi ve Doğruyol Partili olan ama merkez sağ alternatifi olmadığı için AK Parti’ye oy veren vatandaşlar özellikle batıda İYİ Parti’ye yöneldiğini, başka şehirlerde de CHP’ye yöneldiğini görüyoruz. Bu zamana kadar AK Parti’nin ikinci parti olduğu Aydın, Isparta ve Burdur’da artık ikinci parti de olmadığını anket çalışmalarını görebiliyoruz. AK Parti, birinci sırayı CHP ve İYİ Parti’ye kaptırdığı şehirlerde üçüncü sırada kalıyor. Anadolu şehirlerindeki 10-12 puanlık kayıplar seçimin seyrini değiştirmeyebilir ama oy deposu olan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki 10 puan üzeri kayıplar seçim seyrini değiştirir.AK Parti, merkez sağ avantajını kaybetmiş durumda ve bundan dolayı İYİ Parti’ye geçiş söz konusu. Kutuplaşmanın çok fazla yaşandığı mesela İstanbul gibi illerde de yerel seçimlerden bu yana oy geçişinin olduğunu her ankette tespit edebiliyoruz ve bunun tek nedeni ekonomi ve ekonomiden kaynaklı mülteci sorunu. Diğer konulara da bakarsak eğitim ve yargı. Artık sadece mesele ekonomi değil. Ekonomide bir düzelme olsa bile AK Parti’nin oylarında 1-2 puandan fazla bir artış olmayacaktır çünkü insanlar artık güvenmiyorlar. AK Parti eşittir Tayyip Erdoğan. Son 3-4 seçimdir Tayyip Erdoğan’a hatır için ve bir alternatif olmadığı için vatandaşlar oy veriyorlardı ama bu hatırın bile artık eriğini görebiliyoruz. Tayyip Erdoğan ile parti arasında 3-5 puanlık bir oy farkı oluyor, o da MHP seçmeninden dolayı. Ak Parti’nin oy oranı yüzde 30’un altına inmiş durumda.’’

https://tr.sputniknews.com/20220731/metropoll-anketi-ekonomi-yontemini-basarisiz-bulanlarin-orani-yuzde-755-1059339900.html

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

orc araştırma şirketi, akp, seçim, oy, recep tayyip erdoğan, düşüş