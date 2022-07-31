https://tr.sputniknews.com/20220731/paraguayin-ankara-buyukelcisi-peralta-ben-her-zaman-caykur-rizesporu-destekliyorum-1059334331.html

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Peralta: Ben her zaman Çaykur Rizespor’u destekliyorum

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Peralta: Ben her zaman Çaykur Rizespor’u destekliyorum

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, büyük bir Çaykur Rizespor taraftarı olduğunu belirterek, "Beni tanımlarken fanatik kelimesini... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T12:22+0300

2022-07-31T12:22+0300

2022-07-31T12:22+0300

türkiye

paraguay

türkiye

çaykur rizespor

fanatik

karadeniz

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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, Rizespor sevgisinin hikayesini anlattı. Peralta, ayrıca Türkiye ile Paraguay ilişkilerini, ilk Türkiye izlenimlerini de değerlendirdi. Diplomasiye genç yaşlarda başladığını belirten Peralta, Türkiye’ye gelmeden önce burasıyla ilgili çok fazla iletişimin olduğunu belirtti. 15 yaşındayken tarih çalıştığında Çorum’da bulunan antik medeniyetin dikkatini çektiğini söyleyen Peralta, Hitit tarihiyle ilgili çok fazla çalışmalar yaptığını da ekledi.Gelecek yıl Paraguay ve Türkiye ilişkilerinin 70. yılı olduğunu hatırlatan Büyükelçi Peralta, “Önümüzdeki yıl Paraguay ve Türkiye ilişkilerinin 70. yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi Paraguay ziyaretinden sonra tüm alanlarda çok önemli bir dinamik yakaladık. Bu diplomatik açıdan çok önemli bir ziyaretti. Aynı zamanda bu ziyaret Türkiye’nin bize çok önemli ticaret ortağı olabileceğini göstermiş oldu. Kültürel, sportif ve gastronomi alanlarında tanımamıza sebep oldu. Şu an iki ülke arasındaki iletişim çok dinamik ve sürekli yukarıya doğru seyrediyor" ifadelerini kullandı.‘Ciddi anlamda beni tanımlarken ‘fanatik’ kelimesini kullanabiliriz’Büyük bir Çaykur Rizespor taraftarı olan Büyükelçi Peralta bu sevgisinin hikayesini ise şöyle anlattı:‘Orman yangınlarında Türkiye ile çalışmak ilgimizi çekiyor’Paraguay’ın Gönüllü İtfaiyeciler Kuruluşunun kurucusu olan Peralta, Türkiye ile orman yangınlarıyla ilgili bir çalışma yürütmeyi planladıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda orman yangınlarında kullanılan dronların da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hususta direkt Türkiye ile çalışmak ilgimizi çekiyor. İtfaiyeciler seviyesinde iş birliği çalışmalarını yürütüyoruz” şeklinde konuştu.‘Paraguay’da insanlar bir araya gelince kediler yaklaşmıyorlar ama bu kedi dost canlısı’Rezidansında bir köpek ve bir kedi ile yaşayan Peralta, köpeği Paraguay’dan getirdiğini kaydetti. Türkiye’den sevdiği bir arkadaşının kendisine Van Kedisi hediye ettiğini bildiren Peralta, “Çok güzel ve sosyal bir kedi. Sürekli dikkat çekiyor. Paraguay’da insanlar bir araya gelince kediler yaklaşmıyorlar ama bu kedi dost canlısı. Bizim çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl 35’inci evlilik yıldönümümüzü kutladık. Bütün torunlarım buraya geldi. Paraguay’daki torunlarım bu kediyi(Ay ışığı) bekliyorlar ve onu çok seviyorlar” dedi.‘Karadeniz yemekleri Paraguay yemeklerine çok fazla benziyor’Türkiye ile Paraguay’ın benzerliklerine dikkati çeken Büyükelçi Peralta, “İspanyollar ilk Paraguay’a geldiği zaman mısırı gördüklerinde Türk buğdayı ismini vermişler. Örneğin Karadeniz yemekleri Paraguay yemeklerine çok fazla benziyor. Mısır ekmeği Paraguay’da yediğimiz ekmeklerden bir tanesi. Alinazik ve pişi de aynı şekilde. Çay kültürü de çok fazla benziyor. Biz de çok fazla çay tüketiyoruz. Aynı zamanda bizim de dantel el işlememiz var” açıklamasında bulundu.

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paraguay, türkiye, çaykur rizespor, fanatik, karadeniz