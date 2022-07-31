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https://tr.sputniknews.com/20220731/prens-charlesin-usame-bin-ladinin-ailesinden-1-milyon-sterlin-bagis-aldigi-ortaya-cikti-1059343043.html
Prens Charles’ın Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin 'bağış' aldığı ortaya çıktı
Prens Charles’ın Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin 'bağış' aldığı ortaya çıktı
İngiltere'de Prens Charles'ın El-Kaide'nin kurucuları arasında yer alan Usame Bin Ladin’in ailesinin, vakfı için yaptığı 1 milyon sterlin tutarındaki bağışı... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T17:36+0300
2022-07-31T17:36+0300
dünya
ingiltere
suudi arabistan
prens charles
usame bin ladin
bağış
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Prens Charles'ın ABD askerleri tarafından Pakistan’da 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla öldürülen Usame Bin Ladin’in iki üvey kardeşinin 2013 yılında Galler Prensliği Hayır Vakfı (PWCF) için yaptığı 1 milyon sterlinlik bağışı kabul ettiği ortaya çıktı.Sunday Times'ın haberine göre, Kraliyet Konutu (Clarence House) ve PWCF danışmanlarının olumsuz görüş bildirmesine rağmen bağış işleminin Prens tarafından onaylandığı belirtildi. Bununla birlikte haberin çıkmasının ardından bir açıklama yapan Clarence House, “PWCF tarafından kapsamlı durum tespitinin yapıldığına dair güvence verildiğini” belirterek, “parayı kabul etme kararının vakıf mütevelli heyetine ait olduğunu” bildirdi.Clarence House, Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlardan da konu ile ilgili güvence alındığını aktardı.Katar'dan poşet içinde milyonlarca euro aldığı ortaya çıkmıştıPrens Charles, geçen ay da vakfı için Katar’ın eski şeyhinden içinde milyonlarca euro olan bir çantayı teslim almakla suçlanmıştı.Londra Emniyet Teşkilatı, Prens Charles'ın kurduğu vakfın bir Suudi iş insanına bağış karşılığı İngiliz vatandaşlığı ve onur unvanı vaat ettiğine dair basına yansıyan haberlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/ingiltere-prens-charles-eski-katar-basbakanindan-market-poseti-ve-canta-icinde-para-aldi-iddiasi-1057971122.html
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ingiltere, suudi arabistan, prens charles, usame bin ladin, bağış

Prens Charles’ın Usame bin Ladin’in ailesinden 1 milyon sterlin 'bağış' aldığı ortaya çıktı

17:36 31.07.2022
© REUTERS / Lai Seng SinCornwall Dükü Prens Charles
Cornwall Dükü Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© REUTERS / Lai Seng Sin
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İngiltere'de Prens Charles'ın El-Kaide'nin kurucuları arasında yer alan Usame Bin Ladin’in ailesinin, vakfı için yaptığı 1 milyon sterlin tutarındaki bağışı kabul ettiği ortaya çıktı.
Prens Charles'ın ABD askerleri tarafından Pakistan’da 2011 yılında düzenlenen bir operasyonla öldürülen Usame Bin Ladin’in iki üvey kardeşinin 2013 yılında Galler Prensliği Hayır Vakfı (PWCF) için yaptığı 1 milyon sterlinlik bağışı kabul ettiği ortaya çıktı.
Sunday Times'ın haberine göre, Kraliyet Konutu (Clarence House) ve PWCF danışmanlarının olumsuz görüş bildirmesine rağmen bağış işleminin Prens tarafından onaylandığı belirtildi. Bununla birlikte haberin çıkmasının ardından bir açıklama yapan Clarence House, “PWCF tarafından kapsamlı durum tespitinin yapıldığına dair güvence verildiğini” belirterek, “parayı kabul etme kararının vakıf mütevelli heyetine ait olduğunu” bildirdi.
Clarence House, Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlardan da konu ile ilgili güvence alındığını aktardı.

Katar'dan poşet içinde milyonlarca euro aldığı ortaya çıkmıştı

Prens Charles, geçen ay da vakfı için Katar’ın eski şeyhinden içinde milyonlarca euro olan bir çantayı teslim almakla suçlanmıştı.
Londra Emniyet Teşkilatı, Prens Charles'ın kurduğu vakfın bir Suudi iş insanına bağış karşılığı İngiliz vatandaşlığı ve onur unvanı vaat ettiğine dair basına yansıyan haberlerle ilgili soruşturma başlatmıştı.
Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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'İngiltere Prensi Charles eski Katar Başbakanı'ndan market poşeti ve çanta içinde para aldı' iddiası
26 Haziran , 22:55
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