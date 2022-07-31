https://tr.sputniknews.com/20220731/prof-dr-ortayli-turkiyede-dogumlar-azaliyor-30-sene-icinde-nufus-problemimiz-ortaya-cikacak-1059326599.html

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak

Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T08:16+0300

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türkiye

ilber ortaylı

nüfus

azalma

doğum

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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye’de endüstrileşme ve çarpık şehirleşmenin paletleri bütün bu insanları sildi. Yerine yenileri türedi. Baba anneyi dövüyor, boşanıyorlar veya adam ölmüş oluyor. Kadın, üzerinde hiçbir etki yapmamış bir sevgili buluyor. Yeni gelen adamın işi, çocukları istemem demekle başlıyor. Çocuk yok ediliyor, en son örneğini birkaç gün evvel gördük. Sevimli bir 4.5 yaşındaki bebeğin cesedi ortaya çıktı. Etrafta dilenen çocuklarıyla yaşamaya çalışan kadınlar var. Sosyal kurumların hatta hanımların ve beylerin kurduğu vakıf ve yardım derneklerinin ilgileri dışındalar. Şu ara yiyecek sıkıntısı bile çekiliyor" ifadesini kullandı.Ortaylı şunları kaydetti:"Türk halkı merhametlidir. Bosna’da konsantrasyon kamplarında Sırpların elinden kurtulan anneler ve beş bin çocuğuna bakmaya kalktılar. O zamanki hükümet bunların gelişini tasdik etmedi; çocukları evlat edinmek isteyenler alamadılar. Benzer mekanizma devam ediyor. Sahipsiz veya sorumsuz sahiplerinin çocuklarını koruyucu ailelere vermek zorundayız. Türkiye’de doğumlar azalıyor. 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak. Doğan çocuklarımızı şu veya bu şekilde toplum olarak benimseyip korumalıyız."

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ilber ortaylı, nüfus, azalma, doğum