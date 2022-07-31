https://tr.sputniknews.com/20220731/prof-dr-ortayli-turkiyede-dogumlar-azaliyor-30-sene-icinde-nufus-problemimiz-ortaya-cikacak-1059326599.html
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T08:16+0300
2022-07-31T08:16+0300
2022-07-31T08:18+0300
türkiye
ilber ortaylı
nüfus
azalma
doğum
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Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye’de endüstrileşme ve çarpık şehirleşmenin paletleri bütün bu insanları sildi. Yerine yenileri türedi. Baba anneyi dövüyor, boşanıyorlar veya adam ölmüş oluyor. Kadın, üzerinde hiçbir etki yapmamış bir sevgili buluyor. Yeni gelen adamın işi, çocukları istemem demekle başlıyor. Çocuk yok ediliyor, en son örneğini birkaç gün evvel gördük. Sevimli bir 4.5 yaşındaki bebeğin cesedi ortaya çıktı. Etrafta dilenen çocuklarıyla yaşamaya çalışan kadınlar var. Sosyal kurumların hatta hanımların ve beylerin kurduğu vakıf ve yardım derneklerinin ilgileri dışındalar. Şu ara yiyecek sıkıntısı bile çekiliyor" ifadesini kullandı.Ortaylı şunları kaydetti:"Türk halkı merhametlidir. Bosna’da konsantrasyon kamplarında Sırpların elinden kurtulan anneler ve beş bin çocuğuna bakmaya kalktılar. O zamanki hükümet bunların gelişini tasdik etmedi; çocukları evlat edinmek isteyenler alamadılar. Benzer mekanizma devam ediyor. Sahipsiz veya sorumsuz sahiplerinin çocuklarını koruyucu ailelere vermek zorundayız. Türkiye’de doğumlar azalıyor. 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak. Doğan çocuklarımızı şu veya bu şekilde toplum olarak benimseyip korumalıyız."
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ilber ortaylı, nüfus, azalma, doğum
Prof. Dr. Ortaylı: Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak
08:16 31.07.2022 (güncellendi: 08:18 31.07.2022) Abone ol
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye’de doğumlar azalıyor, 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak" değerlendirmesini yaptı.
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet gazetesindeki yazısında
, "Türkiye’de endüstrileşme ve çarpık şehirleşmenin paletleri bütün bu insanları sildi. Yerine yenileri türedi. Baba anneyi dövüyor, boşanıyorlar veya adam ölmüş oluyor. Kadın, üzerinde hiçbir etki yapmamış bir sevgili buluyor. Yeni gelen adamın işi, çocukları istemem demekle başlıyor. Çocuk yok ediliyor, en son örneğini birkaç gün evvel gördük. Sevimli bir 4.5 yaşındaki bebeğin cesedi ortaya çıktı. Etrafta dilenen çocuklarıyla yaşamaya çalışan kadınlar var. Sosyal kurumların hatta hanımların ve beylerin kurduğu vakıf ve yardım derneklerinin ilgileri dışındalar. Şu ara yiyecek sıkıntısı bile çekiliyor"
ifadesini kullandı.
Ortaylı şunları kaydetti:
"Türk halkı merhametlidir. Bosna’da konsantrasyon kamplarında Sırpların elinden kurtulan anneler ve beş bin çocuğuna bakmaya kalktılar. O zamanki hükümet bunların gelişini tasdik etmedi; çocukları evlat edinmek isteyenler alamadılar. Benzer mekanizma devam ediyor. Sahipsiz veya sorumsuz sahiplerinin çocuklarını koruyucu ailelere vermek zorundayız. Türkiye’de doğumlar azalıyor. 30 sene içinde nüfus problemimiz ortaya çıkacak. Doğan çocuklarımızı şu veya bu şekilde toplum olarak benimseyip korumalıyız."