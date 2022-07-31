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https://tr.sputniknews.com/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html
Putin’den Rus denizcilere Donanma Günü kutlaması
Putin’den Rus denizcilere Donanma Günü kutlaması
Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg açıklarında dizilen savaş gemilerini bot ile ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
vladimir putin
donanma
donanma günü
kutlama
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg açıklarında denizde düzenlenen ve savaş gemilerinin katıldığı geçit törenine bot üzerinde katılarak, gemilerin mürettebatlarının Donanma Günü’nü kutladı.Putin, denizcileri “Donanma Günü dolayısıyla sizleri tebrik ederim” diye selamladı.Rusya’da her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanan Donanma Günü’nün bu yıl 326. yıldönümü. Bu yıl Poseydon adı verilen nükleer insansız sualtı araçlarının ilk deneysel taşıyıcısı olacak Belgorod nükleer denizaltısı Rus Donanmasına katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220730/ukrayna-futbol-federasyonu-fenerbahce-taraftarlarinin-putin-tezahurati-nedeniyle-uefaya-basvurdu-1059314996.html
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rusya, vladimir putin, donanma, donanma günü, kutlama

Putin’den Rus denizcilere Donanma Günü kutlaması

10:38 31.07.2022 (güncellendi: 11:33 31.07.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin - Şoygu / Donanma Günü Kutlaması
Putin - Şoygu / Donanma Günü Kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg açıklarında dizilen savaş gemilerini bot ile ziyaret ederek Rus denizcilerin Donanma Günü’nü kutladı.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg açıklarında denizde düzenlenen ve savaş gemilerinin katıldığı geçit törenine bot üzerinde katılarak, gemilerin mürettebatlarının Donanma Günü’nü kutladı.
Putin, denizcileri “Donanma Günü dolayısıyla sizleri tebrik ederim” diye selamladı.
Rusya’da her yıl temmuz ayının son pazar günü kutlanan Donanma Günü’nün bu yıl 326. yıldönümü. Bu yıl Poseydon adı verilen nükleer insansız sualtı araçlarının ilk deneysel taşıyıcısı olacak Belgorod nükleer denizaltısı Rus Donanmasına katıldı.
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