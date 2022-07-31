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Rus Dışişleri: ABD, ‘caydırma' politikasından 'yok etme' konseptine geçti
Rus Dışişleri: ABD, ‘caydırma' politikasından 'yok etme' konseptine geçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik 'caydırma' politikasından 'yok etme' politikasına geçtiğini belirtti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
abd
ukrayna krizi
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya-1 televizyonuna, ABD Senatosunun, Rusya’yı ‘terör sponsoru ülkeler’ listesine dahil etme çağrısını değerlendirdi.Zaharova, “ABD’nin yeni konsepti net, ‘caydırmadan yok etmeye’. Onlar kendileri de bunu söylüyor. Bu, onların tarihi” diye konuştu.
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rusya, abd, ukrayna krizi, mariya zaharova

Rus Dışişleri: ABD, ‘caydırma' politikasından 'yok etme' konseptine geçti

21:13 31.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik 'caydırma' politikasından 'yok etme' politikasına geçtiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya-1 televizyonuna, ABD Senatosunun, Rusya’yı ‘terör sponsoru ülkeler’ listesine dahil etme çağrısını değerlendirdi.
Zaharova, “ABD’nin yeni konsepti net, ‘caydırmadan yok etmeye’. Onlar kendileri de bunu söylüyor. Bu, onların tarihi” diye konuştu.
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