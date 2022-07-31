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Rus Dışişleri’nden Kosova yönetimine, Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son verme çağrısı
Rus Dışişleri’nden Kosova yönetimine, Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son verme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Priştine yönetimini ve arkasında duran ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB), Kosovalı Sırplara yönelik... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T22:04+0300
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Priştine’yi ve arkasında duran ABD ve AB’yi, Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son vermeye ve haklarına saygı duyamaya çağırıyoruz” dedi.
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Rus Dışişleri’nden Kosova yönetimine, Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son verme çağrısı
22:04 31.07.2022 (güncellendi: 22:15 31.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Priştine yönetimini ve arkasında duran ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB), Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son verme ve haklarına saygı duyma çağrısında bulundu.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Priştine’yi ve arkasında duran ABD ve AB’yi, Kosovalı Sırplara yönelik provokasyonlara son vermeye ve haklarına saygı duyamaya çağırıyoruz” dedi.