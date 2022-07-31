https://tr.sputniknews.com/20220731/rusyaya-mobilya-ihracati-yuzde-881-artti-1059333796.html

Rusya'ya mobilya ihracatı yüzde 88.1 arttı

Rusya'ya mobilya ihracatı yüzde 88.1 arttı

Rusya'ya mobilya ihracatı yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 88.1 artışla 65 milyon dolara ulaşırken, sektör temsilcileri talebin artarak... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T11:59+0300

2022-07-31T11:59+0300

2022-07-31T11:59+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ihracat

artış

mobilya

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Rusya'ya uygulanan ambargoların yanı sıra bu ülkede 4 fabrikası bulunan IKEA'nın yatırımlarını kapatarak operasyonlarını küçülteceğini açıklaması sonrası Rusya mobilya ithalatında rotayı Türkiye'ye çevirdi.Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı mobilya ihracatı ocak-haziran döneminde yüzde 88.1 artarak 65 milyon dolara çıktı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri toplam ihracatı ilk yarıda yüzde 30 artmıştı. Rusya'ya ihracatın, sektör ortalamasının 3 katına yakın artması dikkat çekti. Sektör temsilcileri, bu ülkeden talebin artarak devam edeceğini bildirdi.Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, yaptığı açıklamada, 2021'i 4.3 milyar dolar ihracatla kapatan mobilya sektörünün bu yılın ilk yarısında 2.4 milyar dolarlık ihracat yaptığını söyledi. İç pazardaki durgunluktan dolayı ihracata ağırlık veren firmaların, tedarik problemleri nedeniyle Çin'den talebin Türkiye'ye kayması sonrası, hızlıca kapasitelerini artırdıklarını dile getiren Gürcan, bu dönemde her pazarın doğru değerlendirilmesinin önemine işaret etti.Gürcan, katma değeri yüksek olan Fransa, ABD, Almanya gibi ülkelere ihracatın arttığını kaydederek, Rusya pazarında ciddi bir boşluğun oluştuğunu ve son yıllarda katma değerli mobilya ihracı konusunda ciddi bir hareketliliğin söz konusu olduğunu anlattı.‘Yılı ilk kez 100 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapatıp rekor kıracağımızı düşünüyoruz’Nuri Gürcan, mobilya devlerinden IKEA'nın pazardan çıkma sürecinin Rusya'ya ihracatı artırmak için Türk üreticilere bir fırsat sunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:MOBSAD Başkanı Gürcan, şu anda Rusya'dan ürün bazlı talep artışında yükseliş olduğunu belirterek, henüz bu ülkede yatırım aşamasına geçmediklerini söyledi. Gürcan, "Ancak bu ülkeye uygulanan ambargolar ve IKEA'nın faaliyetlerini azaltması sonrası talebin arttığını hem rakamlardan hem de yaptığımız görüşmelerden somut bir şekilde görebiliyoruz" diye konuştu.‘İlerleyen zamanlarda bu ülkede mobilya üretimine yönelik ortak yatırım yapabileceğimizi de görüyoruz’Mobilya üreticileri kooperatifi Masko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu da Rusya'ya yönelik ihracatta artış yüzde 88'i aşsa da bu rakamın söz konusu ülkenin nüfusu ve mobilya ithalatı düşünüldüğünde yeterli olmadığını söyledi. Rusya'nın Türkiye'den mobilya ithalatında uyguladığı yüksek gümrük vergisine rağmen bu yükselişlerin görüldüğünü dile getiren Mutlu, "Yaptığımız görüşmelerde ilerleyen zamanlarda bu ülkede mobilya üretimine yönelik ortak yatırım yapabileceğimizi de görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracatın daha da artacağını öngörüyor, Rusya'dan gümrük vergilerinde indirim yapmasını bekliyoruz. Bu indirimin olması halinde artış katlanarak sürecektir" açıklamasında bulundu.

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türkiye, rusya, ihracat, artış, mobilya