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https://tr.sputniknews.com/20220731/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovali-sirplar-daha-fazla-zulme-tahammul-etmeyecek-1059346944.html
Sırbistan lideri 'Kosovalı Sırplar zulme tahammül etmeyecek' dedi, Kosova'da siren sesleri duyuldu
Sırbistan lideri 'Kosovalı Sırplar zulme tahammül etmeyecek' dedi, Kosova'da siren sesleri duyuldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T21:24+0300
2022-07-31T22:03+0300
dünya
sırbistan
kosova
sırp
aleksandr vucic
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Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.'Sırbistan, kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil'Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.Kosova'da hareketlilikÖte yandan, Vucic'in açıklamasından saatler sonra Kosova'da hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu bildirildi.Yerel yayın organları ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kosova'nın kuzeydeki Sırp nüfuslu bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin ve silah seslerinin duyulduğu görüldü.Bazı noktalarda ise yollara barikat kurulduğu bildirildi.Ukraynalı milletvekili: Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazırAyrıca, Kosova'nın Sırbistan sınırındaki gelişmelere ilişkin Ukrayna milletvekili Oleksiy Goncharenko'nun yaptığı bir paylaşımda, "Sırbistan Kosova'yı işgal ederse, Kosovalıları savunmalıyız. Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazır. Sırbistan saldırgan bir savaş başlatmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220728/kosova-bu-yilin-sonunda-abye-uyelik-basvurusu-yapacak-1059228306.html
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sırbistan, kosova, sırp, aleksandr vucic

Sırbistan lideri 'Kosovalı Sırplar zulme tahammül etmeyecek' dedi, Kosova'da siren sesleri duyuldu

21:24 31.07.2022 (güncellendi: 22:03 31.07.2022)
© SputnikSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© Sputnik
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.
Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.
Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

'Sırbistan, kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil'

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.
Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.
Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.
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Kosova'da hareketlilik

Öte yandan, Vucic'in açıklamasından saatler sonra Kosova'da hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu bildirildi.
Yerel yayın organları ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kosova'nın kuzeydeki Sırp nüfuslu bölgelerinde hava saldırısı sirenlerinin ve silah seslerinin duyulduğu görüldü.
Bazı noktalarda ise yollara barikat kurulduğu bildirildi.

Ukraynalı milletvekili: Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazır

Ayrıca, Kosova'nın Sırbistan sınırındaki gelişmelere ilişkin Ukrayna milletvekili Oleksiy Goncharenko'nun yaptığı bir paylaşımda, "Sırbistan Kosova'yı işgal ederse, Kosovalıları savunmalıyız. Ukrayna, sahadaki birliklerimizle hareket etmeye hazır. Sırbistan saldırgan bir savaş başlatmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
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