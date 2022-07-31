https://tr.sputniknews.com/20220731/tarkan-bir-zahmet-copunuzu-de-alin-gidin-1059334486.html
Tarkan: Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin
Tarkan: Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin
Tarkan, Kilyos sahilini ziyaret ettiği esnada, bölgede oluşan çöp yığınlarının fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaşarak "Çok yazık. Doğa bizim evimiz... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T12:23+0300
2022-07-31T12:23+0300
2022-07-31T12:23+0300
yaşam
tarkan
çöp
kilyos
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Sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Kilyos sahilinin son haline dikkat çekti. Kilyos sahilindeki çöplerin fotoğraflarını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:Tarkan daha sonra da belediye ekiplerinin sahildeki çöpleri topladığına dair paylaşım yaptı ve ekiplere yardımcı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Gittiğimiz yerleri bulduğumuz gibi temiz bırakmamız lazım" dedi.
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tarkan, çöp, kilyos
Tarkan: Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin
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Tarkan, Kilyos sahilini ziyaret ettiği esnada, bölgede oluşan çöp yığınlarının fotoğrafını çekti ve sosyal medyada paylaşarak "Çok yazık. Doğa bizim evimiz, her şeyimiz" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Kilyos sahilinin son haline dikkat çekti. Kilyos sahilindeki çöplerin fotoğraflarını paylaşan Tarkan şu ifadeleri kullandı:
"Gel gör ki vaziyet bu... Çöpünü bırakıp giden insanlar ve öbek öbek çöp içinde plajlar. Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin ya da bulunduğunuz yerde çöpe atın. Bu nedir yaa? Çok ayıp. 'Temizlik imandan gelir' gibi büyük laflar eden bir milletiz ama sonuca baktığımda her yer çöp içinde. Ormanlarımız, denizlerimiz, plajlarımız, doğamız çöp içinde. Kimse de demiyor ki bu çöpleri toplayalım, toplatalım. İşin en tuhafı da kanıksamışız bu durumu. Çöp içinde yaşamayı. Çok yazık. Doğa bizim evimiz, her şeyimiz. Doğa biziz. Doğadır bize her şeyimizi veren. Üstüne titreyelim o yüzden. Ona iyi davranalım."
Tarkan daha sonra da belediye ekiplerinin sahildeki çöpleri topladığına dair paylaşım yaptı ve ekiplere yardımcı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Gittiğimiz yerleri bulduğumuz gibi temiz bırakmamız lazım" dedi.