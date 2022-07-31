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Trakya'da bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı
Trakya'da bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
trakya
meteoroloji
sağanak yağış
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Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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trakya, meteoroloji, sağanak yağış

Trakya'da bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı

22:11 31.07.2022
© AAAnkara sağanak, yağmur motokurye
Ankara sağanak, yağmur motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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