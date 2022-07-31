https://tr.sputniknews.com/20220731/trakyada-bu-aksam-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1059347365.html

Trakya'da bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya'da bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T22:11+0300

2022-07-31T22:11+0300

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türkiye

trakya

meteoroloji

sağanak yağış

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Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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trakya, meteoroloji, sağanak yağış