https://tr.sputniknews.com/20220731/uyusturucu-baskininda-cetenin-kopegi-de-polisin-dur-ihtarina-uydu-1059324290.html
Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu
Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu
Brezilya'da düzenlenen bir uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin 'dur ve yat' talimatına uyarak yere yattı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T00:48+0300
2022-07-31T00:48+0300
2022-07-31T00:48+0300
yaşam
brezilya
uyuşturucu
köpek
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Brezilya'da polis Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında sıra dışı bir olaya tanık oldu.Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı. Bu sırada çetenin köpeği de polisin dur ve yat ihtarına uyarak, yere yattı.Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler cinsi köpeğin de şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.
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brezilya, uyuşturucu, köpek
Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu
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Brezilya'da düzenlenen bir uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin 'dur ve yat' talimatına uyarak yere yattı.
Brezilya'da polis Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında sıra dışı bir olaya tanık oldu.
Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı. Bu sırada çetenin köpeği de polisin dur ve yat ihtarına uyarak, yere yattı.
Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler cinsi köpeğin de şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.