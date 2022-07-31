https://tr.sputniknews.com/20220731/uyusturucu-baskininda-cetenin-kopegi-de-polisin-dur-ihtarina-uydu-1059324290.html

Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu

Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu

Brezilya'da düzenlenen bir uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin 'dur ve yat' talimatına uyarak yere yattı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T00:48+0300

2022-07-31T00:48+0300

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yaşam

brezilya

uyuşturucu

köpek

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Brezilya'da polis Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında sıra dışı bir olaya tanık oldu.Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı. Bu sırada çetenin köpeği de polisin dur ve yat ihtarına uyarak, yere yattı.Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler cinsi köpeğin de şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.

brezilya

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brezilya, uyuşturucu, köpek