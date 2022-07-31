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Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu
Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu
Brezilya'da düzenlenen bir uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin 'dur ve yat' talimatına uyarak yere yattı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T00:48+0300
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yaşam
brezilya
uyuşturucu
köpek
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Brezilya'da polis Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında sıra dışı bir olaya tanık oldu.Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı. Bu sırada çetenin köpeği de polisin dur ve yat ihtarına uyarak, yere yattı.Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler cinsi köpeğin de şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.
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brezilya, uyuşturucu, köpek

Uyuşturucu baskınında çetenin köpeği de polisin dur ihtarına uydu

00:48 31.07.2022
© İHATramvay'da yolculuk yapan köpek
Tramvay'da yolculuk yapan köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA
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Brezilya'da düzenlenen bir uyuşturucu baskınında, çetenin köpeği de polisin 'dur ve yat' talimatına uyarak yere yattı.
Brezilya'da polis Sao Paulo eyaletindeki Hortolandia bölgesinde yer alan bir çiftliğe perşembe günü düzenlediği baskında sıra dışı bir olaya tanık oldu.
Narkotik ekipleri, operasyonda eve girerek içerideki üç kişiyi yakaladı. Bu sırada çetenin köpeği de polisin dur ve yat ihtarına uyarak, yere yattı.
Baskın sırasında polisin kaydettiği videoda, Rottweiler cinsi köpeğin de şüpheli kişilerin yanında hareketsiz şekilde yattığı görülüyor.
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