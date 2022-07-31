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https://tr.sputniknews.com/20220731/yeni-deniz-doktrini-abdnin-dunya-okyanusundaki-rotasi-rusyanin-ulusal-guvenligini-tehdit-ediyor-1059337348.html
Yeni Deniz Doktrini: ABD'nin Dünya Okyanusu’ndaki rotası, Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor
Yeni Deniz Doktrini: ABD'nin Dünya Okyanusu’ndaki rotası, Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor
Rusya lideri Vladimir Putin’in bu sabah onayladığı yeni Deniz Doktrini'nde, ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması, Rusya’nın Dünya... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T13:44+0300
2022-07-31T13:53+0300
dünya
vladimir putin
rusya
deniz
abd
okyanus
nato
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl temmuz ayının son pazar gününde kutlanan Donanma Günü’nde ülkenin yeni Deniz Doktrini'ni onayladı.Yeni doktrine göre Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdidi ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması oluşturuyor.Belgede, “Rusya Federasyonu'nun Dünya Okyanusu ile ilgili ulusal güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik başlıca meydan okumalar ve tehditler, ABD'nin Dünya Okyanusu'nda hakimiyete yönelik stratejik rotası, Dünya Okyanusu’nun ulaşım yolları ve enerji kaynakları kullanımı dahil olmak üzere uluslararası süreçlerin gelişimi üzerindeki küresel etkisidir” ifadelerine yer verildiRusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında NATO'nun askeri altyapısının Rusya Federasyonu sınırlarına kadar ilerlemesi ve ittifakın Rusya topraklarına bitişik deniz sularında tatbikat sayısının artması da yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html
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vladimir putin, rusya, deniz, abd, okyanus, nato

Yeni Deniz Doktrini: ABD'nin Dünya Okyanusu’ndaki rotası, Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor

13:44 31.07.2022 (güncellendi: 13:53 31.07.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin / Rusya Donanma Günü 2022
Vladimir Putin / Rusya Donanma Günü 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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Rusya lideri Vladimir Putin’in bu sabah onayladığı yeni Deniz Doktrini'nde, ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması, Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdit olarak tanımlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl temmuz ayının son pazar gününde kutlanan Donanma Günü’nde ülkenin yeni Deniz Doktrini'ni onayladı.
Yeni doktrine göre Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdidi ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması oluşturuyor.
Belgede, “Rusya Federasyonu'nun Dünya Okyanusu ile ilgili ulusal güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik başlıca meydan okumalar ve tehditler, ABD'nin Dünya Okyanusu'nda hakimiyete yönelik stratejik rotası, Dünya Okyanusu’nun ulaşım yolları ve enerji kaynakları kullanımı dahil olmak üzere uluslararası süreçlerin gelişimi üzerindeki küresel etkisidir” ifadelerine yer verildi
Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında NATO'nun askeri altyapısının Rusya Federasyonu sınırlarına kadar ilerlemesi ve ittifakın Rusya topraklarına bitişik deniz sularında tatbikat sayısının artması da yer aldı.
Putin - Şoygu / Donanma Günü Kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
DÜNYA
Putin’den yeni Deniz Doktrini açıklaması: Ulusal çıkarlarımızın sınırlarını açıkça belirledik
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