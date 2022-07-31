https://tr.sputniknews.com/20220731/yeni-deniz-doktrini-abdnin-dunya-okyanusundaki-rotasi-rusyanin-ulusal-guvenligini-tehdit-ediyor-1059337348.html

Yeni Deniz Doktrini: ABD'nin Dünya Okyanusu’ndaki rotası, Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor

Yeni Deniz Doktrini: ABD'nin Dünya Okyanusu’ndaki rotası, Rusya’nın ulusal güvenliğini tehdit ediyor

Rusya lideri Vladimir Putin’in bu sabah onayladığı yeni Deniz Doktrini'nde, ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması, Rusya’nın Dünya... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T13:44+0300

2022-07-31T13:44+0300

2022-07-31T13:53+0300

dünya

vladimir putin

rusya

deniz

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okyanus

nato

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl temmuz ayının son pazar gününde kutlanan Donanma Günü’nde ülkenin yeni Deniz Doktrini'ni onayladı.Yeni doktrine göre Rusya’nın Dünya Okyanusu’ndaki ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdidi ABD'nin hakimiyet rotası ve NATO aktivitelerinin artması oluşturuyor.Belgede, “Rusya Federasyonu'nun Dünya Okyanusu ile ilgili ulusal güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik başlıca meydan okumalar ve tehditler, ABD'nin Dünya Okyanusu'nda hakimiyete yönelik stratejik rotası, Dünya Okyanusu’nun ulaşım yolları ve enerji kaynakları kullanımı dahil olmak üzere uluslararası süreçlerin gelişimi üzerindeki küresel etkisidir” ifadelerine yer verildiRusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında NATO'nun askeri altyapısının Rusya Federasyonu sınırlarına kadar ilerlemesi ve ittifakın Rusya topraklarına bitişik deniz sularında tatbikat sayısının artması da yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220731/putinden-rus-denizcilere-donanma-gunu-kutlamasi-1059330441.html

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