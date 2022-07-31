https://tr.sputniknews.com/20220731/yoldan-gecenlerin-ustune-kezzap-ve-camasir-suyu-doktu-komsularina-saldirdi--1059332725.html

Yoldan geçenlerin üstüne kezzap ve çamaşır suyu döktü, komşularına saldırdı

Yoldan geçenlerin üstüne kezzap ve çamaşır suyu döktü, komşularına saldırdı

İstanbul Şişli'de oturduğu evin penceresinden aşağı, yoldan geçenlerin üstüne kezzap döken, komşularına saldıran ve polis binaya girmesin diye kaynar su döken... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T11:43+0300

2022-07-31T11:43+0300

2022-07-31T11:43+0300

türkiye

istanbul

şişli

kezzap

çamaşır suyu

kadın

saldırı

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Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 4. katında oturan N.G., dün saat 11.30 sıralarında evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezzap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi.N.G., olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. İtfaiye ekipleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı şişme hava yastığı açarak önlem aldı.Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı N.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının pencereden döktüğü kezzap ise mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi.N.G.’nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği, defalarca şikayet edildiği ve yan binadaki kafe çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilirken, N.G.’nin kafenin tabelasını elindeki cisimle kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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istanbul, şişli, kezzap, çamaşır suyu, kadın, saldırı