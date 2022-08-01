https://tr.sputniknews.com/20220801/112-ambulansina-saldiri-60-kez-taslamis-1059366780.html

112 ambulansına saldırı: 60. kez taşlamış

112 ambulansına saldırı: 60. kez taşlamış

Diyarbakır'da R.B. isimli kişi, yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:28+0300

2022-08-01T13:28+0300

2022-08-01T13:28+0300

türkiye

ambulans

diyarbakır

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Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi.

türkiye

diyarbakır

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ambulans, diyarbakır