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25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar: 'Sizi dolandırdık, özür dileriz'
25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar: 'Sizi dolandırdık, özür dileriz'
Balıkesir merkezli olduğu öne sürülen bir firma tarafından bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama yöntemiyle kar payı vadedilerek dolandırıldıklarını iddia... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:22+0300
2022-08-01T19:32+0300
türkiye
balıkesir
internet
dolandırıcılık
bisiklet
motorsiklet
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Balıkesir'de internette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı. İddiaya göre, G.T isimli bir kişi, Japonya'dan bir firma ile bağlantı kurarak bisiklet, elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil kiralama yöntemiyle kurulan sistem üzerinden vatandaşlardan para topladı.Yatırılan paralara son günlerde kar payı ödemesi yapılmamasından ötürü dolandırıldıklarını düşünen çok sayıda kişi emniyete giderek şikayetçi oldu.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına aldı.Başka illerden de çok sayıda vatandaşın dahil olduğu sistemin dün kapanması üzerine zarar eden ve öfkelenen bir üye ise söz konusu şirkete ait iş yerine giderek taşla camlarını kırdı.Olay yerinde giden polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi aldı.Altıeylül ilçesindeki iş yerinin önüne gelen mağdurlardan Hüseyin Dağgezen gazetecilere, kendisinin 1000 lira zararı olduğunu söyledi.Bir arkadaşının 64 bin lira kredi çekerek sisteme yatırdığını ve şu an parasını alamadığını belirten Dağgezen, şöyle konuştu:Mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine baskın yapıp, terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü. İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi 'Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz' diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.'Bedava ekmek sadece fare kapanında olur'Dolandırıcıların insanlara çok güzel ümitler verip kandırdığını anlatan vatandaş, "Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır, siz adamı dövmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir’de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur vatandaş, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL'ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. 'Bedava yemek sadece fare kapanında' olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" diye konuştu.
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balıkesir, internet, dolandırıcılık, bisiklet, motorsiklet

25 bin kişiyi dolandırıp özür mesajı attılar: 'Sizi dolandırdık, özür dileriz'

19:22 01.08.2022 (güncellendi: 19:32 01.08.2022)
© MUHAMMED BATUHAN KÖSE-AW680389Balıkesir'de internette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı.
Balıkesir'de internette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© MUHAMMED BATUHAN KÖSE-AW680389
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Balıkesir merkezli olduğu öne sürülen bir firma tarafından bisiklet, motosiklet ve otomobil kiralama yöntemiyle kar payı vadedilerek dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar polise başvurdu. Dolandırıcıların üyelere "Biz sizi dolandırdık. Bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.
Balıkesir'de internette oluşturdukları bir portal üzerinden ucuza bisiklet ve elektrikli motosiklet satma ve para kazanma vaadiyle para karşılığı üye toplayan dolandırıcılar siteyi kapatıp binlerce kişiyi dolandırdı.
İddiaya göre, G.T isimli bir kişi, Japonya'dan bir firma ile bağlantı kurarak bisiklet, elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobil kiralama yöntemiyle kurulan sistem üzerinden vatandaşlardan para topladı.
Yatırılan paralara son günlerde kar payı ödemesi yapılmamasından ötürü dolandırıldıklarını düşünen çok sayıda kişi emniyete giderek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla G.T'yi gözaltına aldı.
Başka illerden de çok sayıda vatandaşın dahil olduğu sistemin dün kapanması üzerine zarar eden ve öfkelenen bir üye ise söz konusu şirkete ait iş yerine giderek taşla camlarını kırdı.
Olay yerinde giden polis ekipleri, emniyet şeridiyle çevrede güvenlik önlemi aldı.
Altıeylül ilçesindeki iş yerinin önüne gelen mağdurlardan Hüseyin Dağgezen gazetecilere, kendisinin 1000 lira zararı olduğunu söyledi.
Bir arkadaşının 64 bin lira kredi çekerek sisteme yatırdığını ve şu an parasını alamadığını belirten Dağgezen, şöyle konuştu:
"Bu sistemde çok mağdur olan insanlar var, bence bu sistemin Japonya ile de bir alakası yok. Ben ilk başta 3 bin 600 liraya bisiklet aldım, baktım kazanç getiriyor, elektrikli bisiklet de aldım. Şu anda sadece 1000 lira zarardayım. Sistem onların dediğine göre bir siber saldırıya uğradı, bir süre sonra sistemi düzelttiler ama daha sonra sistemi kapattılar. Cumartesi günü hiç kimse parasını alamadı."
Mağduriyet yaşayan ismini vermek istemeyen bir vatandaş paravan şirketin Balıkesir'deki ofisine baskın yapıp, terk edilen ofiste camlar ve kapılar olmak üzere geride ne kaldıysa kırıp döktü. İş yeri sahibi ile konuşup anlaştığını, zararını karşılayacağını belirten vatandaş, "Sabah ben kalktım, uyandığımda dalga geçer gibi 'Biz sizi dolandırdık, bu bizim sorumluluğumuz özür dileriz' diye mesaj attılar. Ben de sabah sabah çok sinirlendim. Soluğu daha önceden adresini bildiğim ofiste aldım. dükkanda aldım. Her yeri kırıp döktüm. Paramparça yaptım. Sonuna kadar değdi. Hiç pişman değilim. Dükkan sahibiyle konuştuk ve anlaştık. Onun bu konularla hiçbir alakası yok" dedi.

'Bedava ekmek sadece fare kapanında olur'

Dolandırıcıların insanlara çok güzel ümitler verip kandırdığını anlatan vatandaş, "Dolandırıcılarda öyle bir ağız var ki adam sizi dolandırır, siz adamı dövmeye gidersiniz adam sizi tekrar dolandırır. Onlar böyle bir çeneye sahipler. Balıkesir’de ve diğer şehirdeki dolandırılan herkese geçmiş olsun. Buraya yüze yakın insan geldi. Ben yapmasaydım başkası yapacaktı" dedi.
Dolandırıcıların nasıl çalıştığını da anlatan mağdur vatandaş, "Mesela siteden bisiklet alıyorsunuz. 3 bin TL'ye bisikleti bir sene için satın alıyorsunuz. Sonra 20 gün içerisinde ana parasını çıkartıyorsunuz. Bu para zaten günlük dolar olarak geliyor hesabınıza. Kalan diğer 10 gün içerisinde ise kâr elde etmeye başlıyorsunuz. Aylık olarak ise 3 bin TL hesabınıza geliyor. Fakat bu bize büyük bir ders oldu. Buradaki polis abi de şunu söyledi. 'Bedava yemek sadece fare kapanında' olur. Bana ve 25 bin kişiye çok büyük bir ders oldu" diye konuştu.
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