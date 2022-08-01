https://tr.sputniknews.com/20220801/adanada-caga-ayak-uyduran-davulcu-bahsisleri-pos-cihaziyla-topladi-1059362338.html

Adana'da çağa ayak uyduran davulcu: Bahşişleri pos cihazıyla topladı

Adana'da çağa ayak uyduran davulcu: Bahşişleri pos cihazıyla topladı

Adana'da çağa ayak uyduran davulcu, bahşişlerini yanında getirdiği pos cihazı ile topladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T12:34+0300

2022-08-01T12:34+0300

2022-08-01T12:34+0300

yaşam

adana

davul

bahşiş

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Adana'nın Seyhan ilçesindeki nişan törenine katılan davulcu yanında pos cihazı da getirdi. Davetliler davulcuya, kredi kartıyla bahşiş verdi.Nişan töreninde misafirler halay çekerken davulcu bahşiş toplamaya başladı. Damadın ağabeyinin yanına giden davulcu, bahşiş istedi.Ancak genç çok bahşiş dağıttığını ve yanında para kalmadığını söyleyince davulcu, pos cihazı getirdi.‘Kredi kartı geçerlidir’ diyerek yeniden bahşiş istedi. Davetliler,kredi kartıyla temassız işlem yaparak bahşiş verdi.

adana

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adana, davul, bahşiş