https://tr.sputniknews.com/20220801/afganlar-bu-yil-da-ilk-sirada-2022de-71-bin-afgan-duzensiz-gocmen-yakalandi--1059373655.html

Afganlar bu yıl da ilk sırada: 2022’de 71 bin Afgan düzensiz göçmen yakalandı

Afganlar bu yıl da ilk sırada: 2022’de 71 bin Afgan düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre; 1 Ocak’tan 28 Temmuz 2022’ye kadar geçen sürede 71 bin 530 Afgan, 21 bin 447... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:51+0300

2022-08-01T15:51+0300

2022-08-01T15:51+0300

türkiye

türkiye

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göçmen

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mülteci

içişleri bakanlığı

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Düzensiz göç sorunu Türkiye’nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayılarını resmi internet sitesinden yayınlıyor.Açıklanan rakamlara göre 1 Ocak 2022’den 28 Temmuz 2022’ye kadar toplamda 156 bin 167 düzensiz göçmen yakalandı. 2021 yılının tamamında bu rakam 162 bin 996 olarak kayıtlara geçmişti.2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Afganlar alıyor. Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle İran üzerinden Türkiye’ye doğru göç eden Afganların sayısı artmaya devam ediyor. 28 Temmuz’a kadar toplamda 71 bin 530 Afgan yakalandı. Bu rakam 2021 yılında 70 bin 252 olarak açıklanmıştı.2022’de Afganları sırasıyla; Suriye uyruklular (21 bin 447 kişi), Pakistan uyruklular (10 bin 298 kişi), Türkmenistan uyruklular (6 bin 541 kişi), Bangladeş uyruklular (5 bin 596 kişi) takip etti.Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak olarak tanımlanıyor.

türkiye

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