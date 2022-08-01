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https://tr.sputniknews.com/20220801/afganlar-bu-yil-da-ilk-sirada-2022de-71-bin-afgan-duzensiz-gocmen-yakalandi--1059373655.html
Afganlar bu yıl da ilk sırada: 2022’de 71 bin Afgan düzensiz göçmen yakalandı
Afganlar bu yıl da ilk sırada: 2022’de 71 bin Afgan düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre; 1 Ocak’tan 28 Temmuz 2022’ye kadar geçen sürede 71 bin 530 Afgan, 21 bin 447... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:51+0300
2022-08-01T15:51+0300
türkiye
türkiye
düzensiz göç
göçmen
afgan
suriyeli
afganistan
suriye
mülteci
içişleri bakanlığı
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Düzensiz göç sorunu Türkiye’nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayılarını resmi internet sitesinden yayınlıyor.Açıklanan rakamlara göre 1 Ocak 2022’den 28 Temmuz 2022’ye kadar toplamda 156 bin 167 düzensiz göçmen yakalandı. 2021 yılının tamamında bu rakam 162 bin 996 olarak kayıtlara geçmişti.2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Afganlar alıyor. Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle İran üzerinden Türkiye’ye doğru göç eden Afganların sayısı artmaya devam ediyor. 28 Temmuz’a kadar toplamda 71 bin 530 Afgan yakalandı. Bu rakam 2021 yılında 70 bin 252 olarak açıklanmıştı.2022’de Afganları sırasıyla; Suriye uyruklular (21 bin 447 kişi), Pakistan uyruklular (10 bin 298 kişi), Türkmenistan uyruklular (6 bin 541 kişi), Bangladeş uyruklular (5 bin 596 kişi) takip etti.Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak olarak tanımlanıyor.
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Turan Salcı
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türkiye, düzensiz göç, göçmen, afgan, suriyeli, afganistan, suriye, mülteci, içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

Afganlar bu yıl da ilk sırada: 2022’de 71 bin Afgan düzensiz göçmen yakalandı

15:51 01.08.2022
© İHATürkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA
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Turan Salcı
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Özel
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre; 1 Ocak’tan 28 Temmuz 2022’ye kadar geçen sürede 71 bin 530 Afgan, 21 bin 447 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. 2021’nin tamamında bu sayılar Afganlar için 70 bin 252, Suriyeliler için de 23 bin 469 olarak açıklanmıştı.
Düzensiz göç sorunu Türkiye’nin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayılarını resmi internet sitesinden yayınlıyor.
Açıklanan rakamlara göre 1 Ocak 2022’den 28 Temmuz 2022’ye kadar toplamda 156 bin 167 düzensiz göçmen yakalandı. 2021 yılının tamamında bu rakam 162 bin 996 olarak kayıtlara geçmişti.
2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Afganlar alıyor. Taliban’ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle İran üzerinden Türkiye’ye doğru göç eden Afganların sayısı artmaya devam ediyor. 28 Temmuz’a kadar toplamda 71 bin 530 Afgan yakalandı. Bu rakam 2021 yılında 70 bin 252 olarak açıklanmıştı.
2022’de Afganları sırasıyla; Suriye uyruklular (21 bin 447 kişi), Pakistan uyruklular (10 bin 298 kişi), Türkmenistan uyruklular (6 bin 541 kişi), Bangladeş uyruklular (5 bin 596 kişi) takip etti.
Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak olarak tanımlanıyor.
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