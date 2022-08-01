https://tr.sputniknews.com/20220801/ak-partiden-rozet-aciklamasi-tum-amaclari-kayserideki-toplu-acilis-torenini-golgelemek-1059384381.html

AK Parti’den ‘rozet’ açıklaması: 'Tüm amaçları Kayseri'deki toplu açılış törenini gölgelemek'

AK Parti’den ‘rozet’ açıklaması: 'Tüm amaçları Kayseri'deki toplu açılış törenini gölgelemek'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde düzenlenen rozet törenine ilişkin, “Tüm amaçları... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T20:54+0300

2022-08-01T20:54+0300

2022-08-01T20:56+0300

türkiye

ak parti

rozet

kayseri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen rozet törenine ilişkin AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan açıklama yapıldı.Açıklama şu şekilde:“Kayseri'de AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen on binlerce insanımızın katıldığı toplu açılış töreni tüm Türkiye’de ses getirdi. Hemen ertesinde amaçları gündemi değiştirmek olsa gerek ki CHP Kayseri örgütü soluğu genel merkezinde aldı. Kayseri’de düzenlenen toplu açılış törenini gölgede bırakmak için olsa gerek geleneksel bir rozet töreni düzenlemişler.'Demek ki rozet törenini takmayanlar olmuş' Aslında Kayseri’den 1 gün sonra Balıkesir’de düzenlenen mitinge yeteri kadar katılım olmamasını gündemden düşürmek için olsa gerek Genel Merkezde alelacele rozet töreni düzenlendi. 33 kişilik fotoğraf var ama 57 kişiye rozet takmışlar. Demek ki rozet törenini takmayanlar olmuş. Siz genel başkanın katıldığı program düzenliyorsunuz birçok kişi programa katılmıyor. Genel başkanın katıldığı programa neden katılmazlar ki? Uzun lafın kısası CHP 4 diyor 9 diyor. Bazen 57 diyorlar ama 54 milyarlık yatırımdan hiç bahsetmiyorlar. Şehirde yıllardır beklenen hızlı tren temel atması yapıldı. Buna bile hayırlı olsun demeyi çok gördüler. Güzel işleri tebrik edemediler. Tüm amaçları Kayseri'deki toplu açılış törenini gölgelemek. CHP Kayseri’de daha önce 215 belediye başkanıyla Kayseri’de program düzenlemişti. Aslında CHP’nin Kayseri’deki durumunu sonuç bildirgesinde genel başkanınız özetlemişti. Ne diyordu Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Kayseri’de başarısızsak sorun bizde’ demişti. Bu cümle her şeyi anlatıyor sanırız. Tabi anlayana.”

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ak parti, rozet, kayseri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)