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Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak
Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, Muğla'da katledilen 19 yaşındaki Zehra Bayır'ı anarak, “Bir... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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meral akşener
muğla
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.Akşener, Muğla'da çalıştığı iş yerinde katledilen 18 Yaşındaki Zehra Bayır’ı andığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?24 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülmüştü. Bugün Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce açıklanan raporda, Bayır'ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220801/genc-kadina-iskence-zehra-bayirin-nasil-oldugune-dair-adli-tip-raporu-aciklandi-1059376756.html
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iyi parti, meral akşener, muğla, zehra bayır

Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak

22:14 01.08.2022 (güncellendi: 22:18 01.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, Muğla'da katledilen 19 yaşındaki Zehra Bayır'ı anarak, “Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Akşener, Muğla'da çalıştığı iş yerinde katledilen 18 Yaşındaki Zehra Bayır’ı andığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü... Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak”

Ne olmuştu?

24 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülmüştü.
Bugün Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce açıklanan raporda, Bayır'ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
YAŞAM
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı
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