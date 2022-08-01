https://tr.sputniknews.com/20220801/aksenerden-zehra-bayir-mesaji-istanbul-sozlesmesi-yeniden-yasatacak-1059386589.html

Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak

Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, Muğla'da katledilen 19 yaşındaki Zehra Bayır'ı anarak, “Bir... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T22:14+0300

2022-08-01T22:14+0300

2022-08-01T22:18+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

muğla

zehra bayır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056872653_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c65e25e49701b43ef3d8dfc91d091a0a.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.Akşener, Muğla'da çalıştığı iş yerinde katledilen 18 Yaşındaki Zehra Bayır’ı andığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?24 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülmüştü. Bugün Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce açıklanan raporda, Bayır'ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220801/genc-kadina-iskence-zehra-bayirin-nasil-oldugune-dair-adli-tip-raporu-aciklandi-1059376756.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iyi parti, meral akşener, muğla, zehra bayır