Akşener'den 'Zehra Bayır' mesajı: İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak
22:14 01.08.2022 (güncellendi: 22:18 01.08.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
© AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, Muğla'da katledilen 19 yaşındaki Zehra Bayır'ı anarak, “Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Bugün #İstanbulSözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü...— Meral Akşener (@meral_aksener) August 1, 2022
Ama biz canice aramızdan koparılan #ZehraBayır kızımızın acısını yaşıyoruz.
Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek.
İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak.
Akşener, Muğla'da çalıştığı iş yerinde katledilen 18 Yaşındaki Zehra Bayır’ı andığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 8. yıl dönümü... Ama biz canice aramızdan koparılan Zehra Bayır kızımızın acısını yaşıyoruz. Bir kadının adını gördüğümüzde; korku, öfke ve acının içimizi kapladığı bugünler elbet geçecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak”
Ne olmuştu?
24 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Zehra Bayır, kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalıştığı iş yerinde öldürülmüştü.
Bugün Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce açıklanan raporda, Bayır'ın yaklaşık 50 bin liralık alacağını tahsil edememesi üzerine işletme sahipleriyle tartıştığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.