https://tr.sputniknews.com/20220801/alevi-bektasi-federasyonu-baskani-aslan-bu-saldiri-belirli-siyasi-goruslerdeki-alevilere-degildir-1059385479.html
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Bu saldırı, belirli siyasi görüşlerdeki Alevilere değildir
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Bu saldırı, belirli siyasi görüşlerdeki Alevilere değildir
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan Ankara’da cemevleri ve Alevi derneğine yönelik saldırıyla ilgili "Bu saldırı belirli siyasi görüşlerdeki... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:36+0300
2022-08-01T21:36+0300
2022-08-01T21:36+0300
akşam postasi
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alevi
cemevi
saldırı
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Ankara’da cemevleri ve bir Alevi derneğine yönelik saldırıyı Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Aslan, Atilla Güner’in, “Adı geçen yerler farklı farklı siyasi duruşları olan yerler mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, alevi, cemevi, saldırı
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Bu saldırı, belirli siyasi görüşlerdeki Alevilere değildir
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Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan Ankara’da cemevleri ve Alevi derneğine yönelik saldırıyla ilgili "Bu saldırı belirli siyasi görüşlerdeki Alevilere değil, tüm Alevilerin ibadethanesine saldırıdır" dedi.
Ankara’da cemevleri ve bir Alevi derneğine yönelik saldırıyı Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.
Aslan, Atilla Güner’in, “Adı geçen yerler farklı farklı siyasi duruşları olan yerler mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Her inanç topluluğunda olduğu gibi Alevilerde de inanca dair farklı yorumlar elbette ki olacak. Türkiye gibi ülkelerde farklı siyasi yaklaşımlara farklı siyasi partilere farklı siyasi görüşlerin olması kadar doğal bir şey yok. Özdemir Özdemir denilen şahsın ne söylediği, hangi siyasi görüşe yakın olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı, Alevilerin ibadethanesine saldırıdır. Alevinin sağcısı solcusu değil. Burada inanç merkezine yani ibadethanesine saldırıdır, aynı zamanda inanca saldırıdır. Bu şekilde anlaşılması gerekir. Diğer inanç topluluklarında olduğu gibi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, bir siyasi düşünceye yakın olan arkadaşların kurduğu bir vakıftır. Şah-ı Merdan Vakfı, başka bir siyasi yaklaşıma yakın olan, siyaseten farklı beklentileri olan arkadaşların kurduğu bir dernektir.”