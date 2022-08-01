Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Aslan: Bu saldırı, belirli siyasi görüşlerdeki Alevilere değildir

“Her inanç topluluğunda olduğu gibi Alevilerde de inanca dair farklı yorumlar elbette ki olacak. Türkiye gibi ülkelerde farklı siyasi yaklaşımlara farklı siyasi partilere farklı siyasi görüşlerin olması kadar doğal bir şey yok. Özdemir Özdemir denilen şahsın ne söylediği, hangi siyasi görüşe yakın olduğu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı, Alevilerin ibadethanesine saldırıdır. Alevinin sağcısı solcusu değil. Burada inanç merkezine yani ibadethanesine saldırıdır, aynı zamanda inanca saldırıdır. Bu şekilde anlaşılması gerekir. Diğer inanç topluluklarında olduğu gibi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, bir siyasi düşünceye yakın olan arkadaşların kurduğu bir vakıftır. Şah-ı Merdan Vakfı, başka bir siyasi yaklaşıma yakın olan, siyaseten farklı beklentileri olan arkadaşların kurduğu bir dernektir.”