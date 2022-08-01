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Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:17+0300
2022-08-01T18:17+0300
2022-08-01T18:17+0300
ekonomi
altın
kilogram
borsa istanbul
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.1 artarak 1 milyon 13 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 952 milyon 697 bin 831.61 lira, işlem miktarı ise 2.914,45 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 19 milyon 912 bin 882.09 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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altın, kilogram, borsa istanbul
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.1 artarak 1 milyon 13 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 952 milyon 697 bin 831.61 lira, işlem miktarı ise 2.914,45 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 19 milyon 912 bin 882.09 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.