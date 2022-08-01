https://tr.sputniknews.com/20220801/altinin-kilogrami-1-milyon-13-bin-liraya-yukseldi-1059378549.html

Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T18:17+0300

2022-08-01T18:17+0300

2022-08-01T18:17+0300

ekonomi

altın

kilogram

borsa istanbul

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 25 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.1 artarak 1 milyon 13 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 952 milyon 697 bin 831.61 lira, işlem miktarı ise 2.914,45 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 19 milyon 912 bin 882.09 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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altın, kilogram, borsa istanbul