https://tr.sputniknews.com/20220801/ambulansin-camina-kafa-atti-1059376204.html
Ambulansın camına kafa attı
Ambulansın camına kafa attı
Mersin'de kimliği belirsiz bir kişi, ihbar üzerine hasta almaya giden 112 acil sağlık ekibine saldırıda bulundu. Ambulansa kafa atan şahıs, aracın camını... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:46+0300
2022-08-01T16:46+0300
2022-08-01T17:15+0300
türkiye
mersin
ambulans
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059376057_0:0:424:239_1920x0_80_0_0_3e2440a1cc5fa23046c261c2d6acd310.jpg
Mersin'de Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi. Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi.Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü. Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve cama kafa atması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/112-ambulansina-saldiri-60-kez-taslamis-1059366780.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059376057_0:0:424:317_1920x0_80_0_0_3cc397f388335e7172396ad76cbf8b92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mersin, ambulans, saldırı
Ambulansın camına kafa attı
16:46 01.08.2022 (güncellendi: 17:15 01.08.2022) Abone ol
Mersin'de kimliği belirsiz bir kişi, ihbar üzerine hasta almaya giden 112 acil sağlık ekibine saldırıda bulundu. Ambulansa kafa atan şahıs, aracın camını kırmak için uğraştı.
Mersin'de Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi. Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi.
Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü. Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve cama kafa atması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.