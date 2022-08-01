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Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi
Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç ayrı cemevine saldıran şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:00+0300
2022-08-01T23:00+0300
2022-08-01T23:20+0300
cemevi
ankara
saldırı
türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak'ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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cemevi, ankara, saldırı
Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi
23:00 01.08.2022 (güncellendi: 23:20 01.08.2022) Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç ayrı cemevine saldıran şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak'ta 3 ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.