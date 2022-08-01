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Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi
Antalya'ya 2022 yılının 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen turist sayısının 6 milyon 688 bine ulaştığı bildirildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:35+0300
2022-08-01T16:35+0300
yaşam
antalya
turist
turizm
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının etkisinin azalması ve Güvenli Turizm Sertifikasyonu sayesinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre büyük artış yaşandı.Ocak-temmuz döneminde hava yoluyla şehre gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 6 milyon 688 bin 506 oldu.Sezonun en hareketli dönemi olan temmuzda şehre hava yoluyla gelen turist sayısı ise 2 milyon 403 bin 992'ye ulaştı.En çok Almanlar geldiAntalya'ya bu yılın 7 aylık döneminde en çok turist 1 milyon 363 bin 526 kişiyle Almanya'dan geldi. 1 milyon 275 bin 353 misafirle Rusya ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 617 bin 440 ziyaretçi ile İngiltere takip etti.Aynı dönede Polonya'dan 392 bin 135, Hollanda'dan 236 bin 115, Kazakistan'dan 212 bin 461, Romanya'dan 155 bin 626, İsrail'den 138 bin 562, Danimarka'dan 125 bin 263 ve Çekya'dan 119 bin 736 turist tatil için Antalya'yı tercih etti.Temmuzda 489 bin 730'a ulaşan Rus turist sayısı, 408 bin 528 olan Alman turist sayısını geride bıraktı.
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antalya, turist, turizm

Antalya'ya 7 ayda hava yoluyla 6 milyon 688 bin turist geldi

16:35 01.08.2022
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA / İHA
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Antalya'ya 2022 yılının 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen turist sayısının 6 milyon 688 bine ulaştığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının etkisinin azalması ve Güvenli Turizm Sertifikasyonu sayesinde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre büyük artış yaşandı.
Ocak-temmuz döneminde hava yoluyla şehre gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 6 milyon 688 bin 506 oldu.
Sezonun en hareketli dönemi olan temmuzda şehre hava yoluyla gelen turist sayısı ise 2 milyon 403 bin 992'ye ulaştı.

En çok Almanlar geldi

Antalya'ya bu yılın 7 aylık döneminde en çok turist 1 milyon 363 bin 526 kişiyle Almanya'dan geldi. 1 milyon 275 bin 353 misafirle Rusya ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 617 bin 440 ziyaretçi ile İngiltere takip etti.
Aynı dönede Polonya'dan 392 bin 135, Hollanda'dan 236 bin 115, Kazakistan'dan 212 bin 461, Romanya'dan 155 bin 626, İsrail'den 138 bin 562, Danimarka'dan 125 bin 263 ve Çekya'dan 119 bin 736 turist tatil için Antalya'yı tercih etti.
Temmuzda 489 bin 730'a ulaşan Rus turist sayısı, 408 bin 528 olan Alman turist sayısını geride bıraktı.
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