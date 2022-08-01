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Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı
Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bırakıldı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:30+0300
2022-08-01T23:31+0300
türkiye
esin davutoğlu şenol
aşı karşıtlığı
koronavirüs
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Halktv.com.tr'dan Onur Durmuş'un haberine göre; dana dilini fotoğraflayıp sonra attıklarını söyleyen Şenol, "29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından, “Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba“ notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti" ifadelerini kullandı.'Cinayet hazırlıkları bertaraf edilmiş oldu'Bu olayın planlı bir cinayet girişimi olduğunu söyleyen Şenol, "İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum.Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır" dedi.Uzun süredir tehdit aldığını ve bu olaydan sonra koruma talebinde bulunduğunu belirten Şenol, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20210816/prof-esin-davutoglu-senol-asi-tereddutu-olabilir-ama-asi-karsiti-hoca-olamaz-1048082220.html
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esin davutoğlu şenol, aşı karşıtlığı, koronavirüs

Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı

23:30 01.08.2022 (güncellendi: 23:31 01.08.2022)
© TwitterProf. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Twitter
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Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bırakıldı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit aldığını ifade eden Şenol olaydan sonra koruma talebinde bulundu.
Halktv.com.tr'dan Onur Durmuş'un haberine göre; dana dilini fotoğraflayıp sonra attıklarını söyleyen Şenol, "29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından, “Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba“ notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti" ifadelerini kullandı.

'Cinayet hazırlıkları bertaraf edilmiş oldu'

Bu olayın planlı bir cinayet girişimi olduğunu söyleyen Şenol, "İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum.
Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır" dedi.
Uzun süredir tehdit aldığını ve bu olaydan sonra koruma talebinde bulunduğunu belirten Şenol, şu ifadeleri kullandı:
"Daha önce defalarca basın paylaştı, bizler anlattık ama seyredildi. Kişi hakkında emniyet birimleri gerekli işlemleri başlatarak harekete geçmiştir. İlişkili bulunduğu tüm grupların araştırılmasını konunun organize olabileceğini bildirdik. Ben koruma talebinde bulundum. Bunun yakın bir fiziksel tehdit olduğunu algıladım. Uzun süredir AŞI KARŞITI, PLANDEMİKÇİ hesaplardan tehdit alıyor ve suç duyurularında bulunuyorum. Ancak bizim yaptığımız suç duyuruları “ifade özgürlüğü” ya da “adres bulunamadı “ şeklinde karşılık buluyor. Karakola suç duyurusunda bulunmaya gittim. Bina ve otoparktaki kameralar izlenerek ilgili kişinin sosyal medyada Op.Dr.Mustafa Yücel olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi kişi olduğu saptanıldı. Sosyal Medya hesabı emniyet tarafından takibe alındı. Ekte tüyler ürpertici paylaşımları var"
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2021
AKŞAM POSTASI
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Aşı tereddütü olabilir, ama aşı karşıtı ‘hoca’ olamaz
16 Ağustos 2021, 22:24
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