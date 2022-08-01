https://tr.sputniknews.com/20220801/asi-karsitlarindan-tehdit-alan-prof-dr-esin-davutoglu-senolun-kapisina-dana-dili-attilar-1059390296.html

Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı

Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bırakıldı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T23:30+0300

2022-08-01T23:30+0300

2022-08-01T23:31+0300

türkiye

esin davutoğlu şenol

aşı karşıtlığı

koronavirüs

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Halktv.com.tr'dan Onur Durmuş'un haberine göre; dana dilini fotoğraflayıp sonra attıklarını söyleyen Şenol, "29 Temmuz 2022 tarihinde akşam üzeri ofisimin bulunduğu binaya girdiğimde, yanda bulunan otopark görevlisi tarafından, “Hocam Avcı adlı bir hastanız size selam söyledi, beyaz bir Clio araba“ notunu iletti. Ardından ofisimdeki sekreterim ve bina görevlisi, benim bulunduğum katın merdivenlerine bırakılmış 2 adet dana dili bulduklarını, fotoğraflayıp sonra attıklarını bildirdi. Binanın altında bulunan kafe görevlileri de bir hastamın bana 2 adet limonata yollattığını, kendi bırakmak istememe nedeni olarak “Esin hoca böyle şeyleri sevmez” dediğini iletti" ifadelerini kullandı.'Cinayet hazırlıkları bertaraf edilmiş oldu'Bu olayın planlı bir cinayet girişimi olduğunu söyleyen Şenol, "İlgili şahsın sosyal medya aracılığıyla da paylaştığı cinayete hazırlık vurguları ve çeşitli tetikçiler eliyle planlandığı izlenimini güçlendiren girişimin, o gün oraya geç bir saatte uğramam nedeniyle bertaraf edilmiş olduğumu anlıyorum.Bu kan dondurucu planlı cinayet girişimi, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi konuyla ilişkili takipleri olması gereken bakanlık ve mercilerin ben ve birkaç bilim insanına yapılan tüm şiddet dolu tacizlere seyirci kalırken ve yargı suç kabul edip izlemezken olmaktadır" dedi.Uzun süredir tehdit aldığını ve bu olaydan sonra koruma talebinde bulunduğunu belirten Şenol, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20210816/prof-esin-davutoglu-senol-asi-tereddutu-olabilir-ama-asi-karsiti-hoca-olamaz-1048082220.html

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esin davutoğlu şenol, aşı karşıtlığı, koronavirüs