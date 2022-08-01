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https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-planli-provokasyon-en-agir-sekilde-cezalandirilacak-1059374777.html
Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
Bakan Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:03+0300
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süleyman soylu
türkiye
cemevi
saldırı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu:Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir .
https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-parti-sozcusu-celikten-cemevi-saldirilarina-tepki-hepimize-yapilmistir-amaci-bellidir-1059330337.html
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süleyman soylu, cemevi, saldırı

Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

16:03 01.08.2022 (güncellendi: 16:11 01.08.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Bakan Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
1.
"Eski Türkiye'den farklı olarak bu planli provokasyon faili meçhul kalmadı
2.
Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon , Milletimizin 'Birlik Duvarına' çarptı.
3.
Sayın Cumhurbaşkanız liderliğinde hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi . 8600 talebin 5600'ü karşılandı.
4.
Soruşturma derinleşmiş , yeni gözaltılar yapılmış ve Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır . Elde edilen tüm bilgiler yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planli provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir .
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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