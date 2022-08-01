https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-planli-provokasyon-en-agir-sekilde-cezalandirilacak-1059374777.html

Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak

Bakan Soylu, "Muharrem Ayının birinci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T16:03+0300

2022-08-01T16:03+0300

2022-08-01T16:11+0300

süleyman soylu

türkiye

cemevi

saldırı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu:Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem Ayı'nın ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir .

https://tr.sputniknews.com/20220731/ak-parti-sozcusu-celikten-cemevi-saldirilarina-tepki-hepimize-yapilmistir-amaci-bellidir-1059330337.html

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süleyman soylu, cemevi, saldırı