https://tr.sputniknews.com/20220801/besiktastan-fikret-ormana-tazminat-davasi-1059367354.html

Beşiktaş'tan Fikret Orman'a tazminat davası

Beşiktaş'tan Fikret Orman'a tazminat davası

Beşiktaş Yönetimi 'Görevini kötüye kullandı ve kulübü ağır maddi zarara uğrattı. Yüklü miktarlarda faturalar kesilmiş ortada ürün veya hizmet yok' diyerek eski... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:39+0300

2022-08-01T13:39+0300

2022-08-01T13:47+0300

spor

ahmet nur çebi

fikret orman

tazminat davası

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Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi yönetimi, eski başkan Fikret Orman'a tazminat davası açtı. 7 milyon 384 bin 955 liralık davanın gerekçesi ise "Orman döneminde Beşiktaş adına değişik tarihlerde yüklü miktarlarda faturalar kesilmiş ama ortada ürün veya hizmet yok" oldu.Ajansspor'dan Atilla Türker'in yazısına göre, dava dilekçesinde "Fikret Orman görevini kötüye kullandı ve Beşiktaş Kulübü'nü ağır maddi zarara uğrattı" iddiası yer aldı.Türker, Beşiktaş Kulübü'nün ilerleyen günlerde pek çok nedenden dolayı Fikret Orman hakkında çok yüklü miktarlarda tazminat davası açacağını da yazdı.Ayrıca yazıya göre Ahmet Nur Çebi'nin son 10 yıllık tablonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi için anlaştığı KPMG adlı bağımsız denetim şirketinin raporunda 2009 ile 2019 yılları arasındaki dönemde 102 milyon 200 bin 434 Euro tutarında istisnai durum tespit edildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/fikret-ormanin-ibra-edilmesine-ret-mahkeme-karari-iptal-etti--1052395338.html

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ahmet nur çebi, fikret orman, tazminat davası