https://tr.sputniknews.com/20220801/bingolde-arap-tavsani-goruntulendi-1059360133.html

Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi

Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi

Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T11:40+0300

2022-08-01T11:40+0300

2022-08-01T11:41+0300

yaşam

bingöl

tavşan

nesli tükenmekte olan hayvanlar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359826_0:29:548:337_1920x0_80_0_0_67ef557774dfa5072dd6fa4a364f92e1.jpg

Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti. Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen İçten, görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı olduğunu tespit etti. Bir süre görüntü çeken İçten, daha sonra Arap tavşanını doğaya saldı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-kediler-bugun-uluslararasi-kaplan-gunu-kutlaniyor-1059284101.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bingöl, tavşan, nesli tükenmekte olan hayvanlar