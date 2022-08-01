https://tr.sputniknews.com/20220801/bingolde-arap-tavsani-goruntulendi-1059360133.html
Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi
Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi
Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:40+0300
2022-08-01T11:40+0300
2022-08-01T11:41+0300
yaşam
bingöl
tavşan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti. Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen İçten, görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı olduğunu tespit etti. Bir süre görüntü çeken İçten, daha sonra Arap tavşanını doğaya saldı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/nesli-tukenmekte-olan-buyuk-kediler-bugun-uluslararasi-kaplan-gunu-kutlaniyor-1059284101.html
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bingöl, tavşan, nesli tükenmekte olan hayvanlar
Bingöl’de Arap Tavşanı görüntülendi
11:40 01.08.2022 (güncellendi: 11:41 01.08.2022) Abone ol
Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi. Kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanının türü tehlike altında.
Bingöl’de Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı görüntülendi.
Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yazkonağı köyü Özkaya mezrasında yaşayan İhsan İçten, evinin önünde ne olduğunu bilmediğini bir hayvanı fark etti.
Evin önüne kadar gelen hayvanı görüntüleyen İçten, görüntülediği türün nesli tükenme tehlikesi altında olan ve IUCN tarafından kırmızı listeye alınan Arap Tavşanı olduğunu tespit etti. Bir süre görüntü çeken İçten, daha sonra Arap tavşanını doğaya saldı.