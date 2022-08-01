https://tr.sputniknews.com/20220801/burdurdaki-orman-yanginina-gece-goruslu-helikopterlerle-mudahale-ediliyor-1059349883.html

Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Burdur'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için 4 gece görüşlü helikopterle de havadan destek sağlanıyor. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T01:16+0300

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burdur

türkiye

helikopter

orman yangını

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Burdur'a bağlı Çobanpınar ve Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.Ekiplerin karadan yürütülen müdahalesine gece görüşlü 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangına 16 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği bildirildi.Gece görüşlü helikopterlerin söndürme çalışmalarına ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, "Burdur/Bucak orman yangınıyla mücadelemizi gece gündüz durmadan sürdürüyoruz. 10 uçak, 14 helikopter (4 gece görüşlü helikopter), 66 arazöz, 8 dozer, 360 personel" ifadelerine yer verildi.

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burdur, helikopter, orman yangını