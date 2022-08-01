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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/canli--fransa-ruslara-ait-yaklasik-12-milyar-euro-degerinde-mal-varligini-dondurduk--1059375047.html
CANLI | Fransa: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk
CANLI | Fransa: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk
Fransa Maliye Bakanlığı İstihbarat Birimi Başkanı Guillaume Valette-Valla, Fransız makamlarının Rus vatandaşlarına ait yaklaşık 1.2 milyar euro'yu dondurduğunu... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:25+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Euro - Sputnik Türkiye

CANLI | Fransa: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk

16:25 01.08.2022
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Fransa Maliye Bakanlığı İstihbarat Birimi Başkanı Guillaume Valette-Valla, Fransız makamlarının Rus vatandaşlarına ait yaklaşık 1.2 milyar euro'yu dondurduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya lideri Vladimir Putin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulayan Batılı politikacılar tarafından ‘çöpe atıldığını’ belirtti.
Bira üreticisi Heineken, Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sonra faaliyetini durdurma kararı aldığı Rusya'daki işini satmak üzere bu yılın ikinci yarısında anlaşma yapmayı planladığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının teknopark olacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov ve Zaporijya yönlerinde iki tugayda verilen büyük kayıplar nedeniyle toplu olarak firar ettiğini ve mevzilerini terk ettiğini bildirdi.
Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, İngiltere'nin Kiev yönetimine bir dizi savaş gemisi bağışlamayı planladığını duyurdu.
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Fransa Maliye Bakanlığı: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk
Fransa Maliye Bakanlığı İstihbarat Birimi Başkanı Guillaume Valette-Valla, Fransız makamlarının Rus vatandaşlarına ait yaklaşık 1.2 milyar euro'yu dondurduğunu söyledi.
La Tribune gazetesine mülakat veren Valette-Valla, "Dondurulan varlıkların miktarı, Rusya Merkez Bankası varlıkları hariç yaklaşık 1.2 milyar euro. Bu tedbirler, yaptırım listesi oluşturan Avrupa Birliği'nin (AB) kararına uygun olarak alındı" dedi.
Yetkili, söz konusu varlıkların ilk çeyrekte bakanlığın yaptığı kontroller esnasında tespit edilerek dondurulduğunu belirtti.
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