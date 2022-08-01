CANLI | Fransa: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya lideri Vladimir Putin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ilkelerinin Rusya'ya yaptırım uygulayan Batılı politikacılar tarafından ‘çöpe atıldığını’ belirtti.
Bira üreticisi Heineken, Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sonra faaliyetini durdurma kararı aldığı Rusya'daki işini satmak üzere bu yılın ikinci yarısında anlaşma yapmayı planladığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının teknopark olacağını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov ve Zaporijya yönlerinde iki tugayda verilen büyük kayıplar nedeniyle toplu olarak firar ettiğini ve mevzilerini terk ettiğini bildirdi.
Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, İngiltere'nin Kiev yönetimine bir dizi savaş gemisi bağışlamayı planladığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: