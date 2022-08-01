CANLI | Fransa: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk

Fransa Maliye Bakanlığı: Ruslara ait yaklaşık 1.2 milyar euro değerinde mal varlığını dondurduk

Fransa Maliye Bakanlığı İstihbarat Birimi Başkanı Guillaume Valette-Valla, Fransız makamlarının Rus vatandaşlarına ait yaklaşık 1.2 milyar euro'yu dondurduğunu söyledi.

La Tribune gazetesine mülakat veren Valette-Valla, "Dondurulan varlıkların miktarı, Rusya Merkez Bankası varlıkları hariç yaklaşık 1.2 milyar euro. Bu tedbirler, yaptırım listesi oluşturan Avrupa Birliği'nin (AB) kararına uygun olarak alındı" dedi.

Yetkili, söz konusu varlıkların ilk çeyrekte bakanlığın yaptığı kontroller esnasında tespit edilerek dondurulduğunu belirtti.