CANLI | AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Kömür Bakanlığı, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımanlar sonucunda iki kömür madenindeki elektriklerin kesildiğini, yer altında en az 70 kişinin bulunduğunu duyurdu.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Karadeniz Filosu karargahına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı sonrasında kentteki terör tehlikesi seviyesinin yüksek olduğunu gösteren ‘sarıya’ yükseltildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın Donbass'ta Yelenovka yerleşiminin yakınlarında Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu gözaltı merkezinin Kiev tarafından vurulması olayının soruşturulması için Birleşmiş Milletler’den (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden (ICRC) uzmanları davet ettiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: