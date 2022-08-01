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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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CANLI | AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı
CANLI | AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıtanın Rusya'dan doğalgaz tedarikiyle ilgili en kötü duruma hazırlıklı olması gerektiğini... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T09:06+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye

CANLI | AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı

09:06 01.08.2022 (güncellendi: 10:09 01.08.2022)
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıtanın Rusya'dan doğalgaz tedarikiyle ilgili en kötü duruma hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Kömür Bakanlığı, Ukrayna ordusunun düzenlediği bombardımanlar sonucunda iki kömür madenindeki elektriklerin kesildiğini, yer altında en az 70 kişinin bulunduğunu duyurdu.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Karadeniz Filosu karargahına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı sonrasında kentteki terör tehlikesi seviyesinin yüksek olduğunu gösteren ‘sarıya’ yükseltildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın Donbass'ta Yelenovka yerleşiminin yakınlarında Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu gözaltı merkezinin Kiev tarafından vurulması olayının soruşturulması için Birleşmiş Milletler’den (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden (ICRC) uzmanları davet ettiğini açıkladı.
Rusya - Askeri Operasyon - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
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CANLI I İHA saldırısı sonrası Sivastopol’de terör tehlikesi seviyesi ‘sarıya’ yükseltildi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:07 01.08.2022
AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıtanın Rusya'dan doğalgaz tedarikiyle ilgili en kötü duruma hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
İspanyol El Mundo gazetesine mülakat veren von der Leyen, "Birlik halinde kalmalıyız, zira bu enerji krizinden sadece Moskova sorumlu, başkası değil" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın halihazırda 12 AB üyesi ülkeye kısmen ya da tamamen gaz tedarikini kestiğini söyleyen von der Leyen, "Hepimiz en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.
Von der Leyen, bazı AB ülkelerinin 'ya coğrafi konumları nedeniyle ya da kendi kararları nedeniyle" Rus gazına daha fazla bağımlı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Bu ülkeler artık daha savunmasız bir konumda ve arz sorunları Avrupa'nın tamamı için şok etkisi yaratıyor. Ekonomilerimiz tek bir pazar aracılığıyla birbirine yakından bağlı."
AB Komisyonu Başkanı, enerji alternatiflerini çeşitlendirdiklerini kaydederek, "AB, artık daha güvenilir enerji ortaklarına yöneliyor. ABD'den rekor hacimlerde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatına ulaştık ve Norveç, Körfez Ülkeleri, Cezayir veya Hazar Denizi bölgesinden ve dünya çapında artan sayıda ülkeden artan hacimlerde gaz var. 2022'nin ilk yarısında 38 milyar metreküp daha ithal ettik" değerlendirmesini yaptı.
09:26 01.08.2022
FT: Batı, kötüleşen enerji krizi nedeniyle Rusya'dan petrol tedarikine yönelik yaptırımları erteledi
Financial Times (FT) gazetesi, Batılı ülkelerin kötüleşen enerji krizinden duydukları korku nedeniyle Rusya'nın petrol ticaretini sınırlamak için hazırlanan yeni yaptırımları uygulamaktan kaçındığını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayının başlarında şirketlerinin Rus petrolü taşıyan gemileri sigortalamasını yasakladığını, ancak İngiltere'nin bunu uygulamadığı belirtildi.
Makalede, mayıs ayında Londra ve Brüksel'in bu tankerlerin sigortalanması için ortak bir mevzuat oluşturma konusunda mutabık kaldıklarını, fakat sonucunda İngiltere'nin Rus petrolü taşıyan tankerleri sigortalamayı sürdürdüğü ifade edildi.
Bunun nedeninin ABD'nin petrol fiyatlarında keskin bir artış yaşanmasından korkması olduğu kaydedilen makalede, AB Komisyonu'nun uygulanan yaptırımlara istisna getirdiğine ve Avrupalı şirketlerin enerji ve gıda krizlerini ağırlaştırmamak için istisnai durumlarda Rus şirketleriyle çalışmalarına izin verdiği anımsatıldı.
Lloyd's Londra temsilcisi Patrick Davison, gazeteye erdiği demeçte, Rus petrolü taşıyan gemilerin sigortasına ilişkin herhangi bir yasak bulunmadığını, ancak ilgili tarafların hükümetle yakın işbirliği içinde olduğunu ve kısıtlayıcı önlemlerin genişletilmesi durumunda talimatları izleyeceklerini ifade etti.
İngiltere Hazine Bakanlığı ise Rus petrol endüstrisine dönük yaptırımlar konusunda halen inceleme yürüttüğünü ifade ederek "Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırız ve bu önlemlerin Rus ekonomisi üzerinde maksimum etkiye sahip olmasını sağlamak için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
09:06 01.08.2022
Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 3 milyonu aştı
Sputnik'e konuşan bir kaynak, özel askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya'ya gelen sığınmacıların sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu.
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