CANLI | AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı

AB Komisyonu Başkanı: Doğalgaz tedariki konusunda en kötüsüne hazırlıklı olunmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kıtanın Rusya'dan doğalgaz tedarikiyle ilgili en kötü duruma hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

İspanyol El Mundo gazetesine mülakat veren von der Leyen, "Birlik halinde kalmalıyız, zira bu enerji krizinden sadece Moskova sorumlu, başkası değil" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın halihazırda 12 AB üyesi ülkeye kısmen ya da tamamen gaz tedarikini kestiğini söyleyen von der Leyen, "Hepimiz en kötüsüne hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

Von der Leyen, bazı AB ülkelerinin 'ya coğrafi konumları nedeniyle ya da kendi kararları nedeniyle" Rus gazına daha fazla bağımlı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Bu ülkeler artık daha savunmasız bir konumda ve arz sorunları Avrupa'nın tamamı için şok etkisi yaratıyor. Ekonomilerimiz tek bir pazar aracılığıyla birbirine yakından bağlı."

AB Komisyonu Başkanı, enerji alternatiflerini çeşitlendirdiklerini kaydederek, "AB, artık daha güvenilir enerji ortaklarına yöneliyor. ABD'den rekor hacimlerde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatına ulaştık ve Norveç, Körfez Ülkeleri, Cezayir veya Hazar Denizi bölgesinden ve dünya çapında artan sayıda ülkeden artan hacimlerde gaz var. 2022'nin ilk yarısında 38 milyar metreküp daha ithal ettik" değerlendirmesini yaptı.