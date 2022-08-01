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Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T00:26+0300
2022-08-01T01:08+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
sırbistan
kosova
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220731/rus-disislerinden-kosova-yonetimine-kosovali-sirplara-yonelik-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1059347284.html
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, sırbistan, kosova

Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

00:26 01.08.2022 (güncellendi: 01:08 01.08.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile bugün (31 Temmuz) ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu iletmiştir."
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